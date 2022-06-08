Лавров назвал сроки очередного заседания платформы "3+3"

Очередное, второе по счету, заседание платформы сотрудничества в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу готовится и состоится в ближайшее время.

Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы провели первую встречу в Москве, грузинские коллеги не смогли участвовать, но мы подчеркиваем, что будем им всегда рады. Очередная встреча готовится, в самое ближайшее время, рассчитываю, что мы сможем объявить о ее проведении", - сказал он.