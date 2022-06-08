https://news.day.az/politics/1469081.html Армения совершила очередную провокацию на фоне процесса нормализации - ПОДРОБНОСТИ
Армения совершила очередную провокацию на фоне процесса нормализации - ПОДРОБНОСТИ
8 июня генеральный прокурор Армении совершил незаконный визит на территорию Азербайджана. Безответственный и провокационный шаг армянской стороны еще раз демонстрирует, что эта страна неискренна на фоне процесса нормализации, что в том числе бросает тень на усилия международных посредников.
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