Путь новых провокаций: что стоит за рандеву Анны Акопян и Вардана Симаркеса?

Автор: Акпер Гасанов

Путь в тысячу верст начинается с первого шага. Этот путь всегда труден. Особенно, если речь идет о дороге к миру между странами и народами, которые десятилетиями пребывали в состоянии конфликта. Армения почти три десятка лет держала под оккупацией 20% наших территорий, игнорируя международное право и резолюции ведущих международных организаций, в которых было прописано требование о необходимости скорейшего вывода ее войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Первый, второй, третий президенты РА проводили политику имитации мирных переговоров, стараясь сохранять тот, несправедливый статус-кво. Нынешний руководитель РА, премьер-министр Никол Пашинян изначально также занимал позицию не только неконструктивную, но и провокационную. Именно его заявления сделали бессмысленными дальнейший ход мирных переговоров, создав условия для 44-дневной войны.

По итогам которой армянская армия была разгромлена, Азербайджан освободил почти все оккупированные территории, включая колыбель нашей культуры, величественную Шушу. Никол Пашинян, в ночь на 10 ноября 2020 года подписал трехстороннее заявление, по сути своей являющееся актом о капитуляции Армении. После чего со стороны РА начались, казалось бы, осуществляться первые, вынужденные шаги к миру.

Официальный Баку давно и четко озвучил свое видение выстраивания взаимоотношений с РА. Они опираются на международное право, принцип территориальной целостности государств, а также на нынешние реалии. Официальный Ереван, на словах, вроде бы тоже не против установления долгосрочного, крепкого мира в регионе. Но в том и состоит проблема, что между заявлениями официальных лиц РА и поведением тех, от кого зависит начало пути к миру, сильно отличаются.

Приведу конкретный пример недавнего выкрутаса с армянской стороны. Скандально известная Анна Акопян, гражданская супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в свое время также как и ее партнер сделавшая немало провокационных заявлений, приведших к 44-дневной войне, находясь в Швейцарии, встретилась с небезызвестным Варданом Сирмакесом (Сирмакешем).

Армянские СМИ указали, что по итогам этой встречи мадам Акопян получила в подарок дорогие часы. За что? Как сообщила сама Акопян в Facebook, "в Цюрихе успела встретиться с Варданом Сирмакешем, после долгого и тяжелого перерыва нам нужно поговорить о многом". То есть, она сочла эту встречу очень важной и нуждающейся в обобществлении. И тут имеет смысл ко о чем напомнить.

Дело в том, что Вардан Сирмакеш, или Сирмакес -соучредитель и генеральный директор всемирно известного швейцарского часового бренда Franck Muller Group, а по совместительству финансовый инвестор армянской Vallex Group, которая многие годы занималась грабежом золота на азербайджанском месторождении Веджнели в оккупированном на тот момент Зангиланском районе.

Незаконно добытые золотые изделия из месторождений в Азербайджане выставлены на продажу на биржах Швейцарии. Кроме того, Вардану Сирмакесу также принадлежит 66,3 процента акций "Арцахбанка", незаконно действующего в Карабахе. Также стоит добавить, что для производства черной икры в Карабахе компания Симаркеса "Golden Fish" участвовала в строительстве осетровой фермы в Тертере и водохранилища в Лачине.

Еще в 2015 году Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело в отношении Вардана Сирмакеса за незаконное проникновение на оккупированные территории Азербайджана и объявила его в международный розыск. В 2020 году Вардан Сирмакес был объявлен в международный розыск за разграбление золотого месторождения Веджнели.

И вот с этим человеком, который лично участвовал в разграблении азербайджанских территорий, побежала на встречу Анна Акопян. Даже армянские СМИ не раз писали о том, что деликатные вопросы премьер-министр РА Никол Пашинян предпочитает обсуждать через свою гражданскую супругу. Так, скорее всего, произошло и на сей раз.

Что она передала Вардану, что он ей ответил- деталей не приводится. Но сам факт этой встречи, к тому же выставленной напоказ, говорит о том, что в реальности официальный Ереван не готов даже начинать, образно говоря, путь в тысячу верст. Нельзя его начинать, общаясь с мародером в особо крупных размерах, с тем, кто заработал колоссальные деньги на оккупации наших земель. Это не путь к миру. Это путь провокаций, которые однажды уже привели к войне, имевшей для РА фатальные последствия. Азербайджан настроен на мир, но имеет возможность использовать все необходимые аргументы для окончательного отрезвления официального Еревана. Думаю, Николу и Анне нужно об этом хорошенько подумать.