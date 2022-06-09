https://news.day.az/politics/1469188.html Мы поддерживаем усилия каждой страны по установлению мира в регионе - Эрл Литценбергер
Мы поддерживаем усилия каждой страны по установлению мира в регионе - Эрл Литценбергер
Мы поддерживаем усилия каждой страны по установлению мира в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг в ходе брифинга посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.
"Турция является одной из таких стран. Приветствуем нормализацию отношений между Турцией и Арменией. Мы хотели бы увидеть такой прогресс и между Баку и Ереваном", - сказал он.
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