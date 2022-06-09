Мы поддерживаем усилия каждой страны по установлению мира в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг в ходе брифинга посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Турция является одной из таких стран. Приветствуем нормализацию отношений между Турцией и Арменией. Мы хотели бы увидеть такой прогресс и между Баку и Ереваном", - сказал он.