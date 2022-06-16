Аморальный бюджет

Автор: Лейла Таривердиева

Социально-экономическая ситуация в Армении остается стабильно тяжелой. Согласно информации Всемирной продовольственной программы ООН, почти полмиллиона жителей этой страны недоедают. Только за последний месяц число недоедающего населения выросло на 70 000 человек. По данным Всемирного банка, Армения зафиксировала в 2021 году 7-процентный рост бедности, которая теперь достигла почти 35 процентов.

На этом фоне налогоплательщики Армении, наверняка, были очень воодушевлены, узнав от своего премьера, что продолжают кормить карабахских соплеменников. Причем в опережающем режиме.

Кормили "ереванские" армяне ненавистных им "шуртваци" все годы оккупации, а после 44-дневной войны, когда сепаратисты потеряли все источники своих незаконных доходов, подкормка увеличилась вдвое. Потому как Ереван, считая себя в ответе за того, кого приручил, расширил финансирование, создав дополнительные проблемы гражданам Армении и обделив армянскую экономику на сотни миллиардов драмов.

На днях премьер-министр Никол Пашинян отчитался о выполнении госбюджета Армении, в котором заложены средства на нужды сепаратистов. Пашинян поведал, что в прошлом году сепаратистам было перечислено на 122 процента больше средств. Практически весь "бюджет" армянонаселенной части Карабахского региона в 2021 году составили деньги армянских налогоплательщиков, которым пришлось оплачивать коммунальные расходы сепаратистов и выплачивать им заработную плату. В 2022 году, как сказал Пашинян, армянам Карабаха будет выделено из госбюджета Армении 144 миллиарда драмов. Если перевести в доллары, то это около 340 миллионов долларов. Армянский драм - это несерьезная валюта и при конвертации сумма выходит не такой уж пугающей. Но это только на первый взгляд.

В конце 2021 года государственный долг Армении составил 9 млрд. 226 млн. долларов США, увеличившись за год на 1 млрд. 257 млн. долларов, или на 15.8 процента. На сегодня госдолг этой страны уже превысил 60 процентов от ВВП. То есть Армения должна больше, чем может заработать и произвести. Да, крупный внешний долг не такая уж редкость, но гражданам Армении от этого нелегче. Особенно от мысли, что огромные средства тратятся на содержание убыточного проекта, от которого им, армянам, не перепадало и не перепадает с материальной точки зрения ничего. А с ноября 2020 года они лишились даже морального удовлетворения от своей вынужденной "благотворительности". Уже полтора года, как граждане Армении оплачивают коммуналку и зарплаты соплеменникам, проживающим в чужой стране, на территориях, которые не стали и уже никогда не станут армянскими - не с философски-мечтательной, ни с политической, правовой и практической точек зрения.

Как сказал, оценивая ситуацию в беседе с Day.Az, азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, происходит то, что Армения фактически тянет финансово лямку сепаратистов, что является крайне обременительной задачей и непосильной ношей для армянской экономики.

"Если обратиться к чисто финансовой, экономической стороне вопроса, то можно увидеть, что в Армении на фоне роста государственного долга (9 миллиардов долларов) растут и объемы ежегодных выплат по процентам этого госдолга. Согласно экономическим подсчетам, в течение этого года Армения должна выплатить по процентам около 450 миллионов долларов. Сумма отвлекается от решения социально-экономических проблем самой страны и перенаправляется на выплату внешнего долга. Если добавить к этой сумме более 300 миллионов долларов, которые Армения собирается потратить на содержание этнического армянского населения Карабахского региона Азербайджана, получится, что примерно 700 миллионов будут потрачены на цели, которые, скажем так, армянской экономике ничего не дадут. Это не инвестиции в основной сектор экономики, это не средства, направляемые на поддержание социально-экономического развития страны. Это средства, которые уходят из страны и больше в нее никогда не вернутся", - сказал Велизаде.

По словам политолога, если с госдолгом все понятно - долги надо отдавать, то как объяснить народу траты на Карабах? Никакой пользы для армянской экономики эти траты не несут. Население, которое там проживает, имеет армянские паспорта и живет за счет бюджета Армении. Все основные товары и продукты питания завозятся из Армении, и, следовательно, товарообмен происходит внутри армянской экономики. Если же брать суммы, инвестируемые в производственные фонды и социальную инфраструктуру, то это потерянные деньги, потому что они фактически остаются на территории Азербайджана. Они никак не могут приносить пользу Армении.

Это, подчеркнул Велизаде, продолжение пагубной традиции, заложенной прежними властями, которая продолжается по инерции. Но сегодня в Армении все больше людей задаются вопросом, а нужно ли продолжать эту порочную практику. Деньги армянских налогоплательщиков направлялись на строительство той же дороги в Зангилан, шумно рекламировавшейся в свое время Ереваном. Благодаря действиям Азербайджанской армии эти деньги были, что называется, зарыты в землю. Крупные средства были потрачены на дороги из Армении на ранее оккупированные земли, которые теперь освобождены. Армянские налогоплательщики также оплачивали незаконную разработку месторождений в Кяльбаджаре и других районах в период оккупации, отметил наш собеседник.

"На фоне мирового роста цен и критического состояния армянской экономики подобные траты являются безумием. В свое время сепаратистский режим достаточно хорошо нагрел руки на этих средствах. Эти деньги не были нигде учтенные и разворовывались. Продолжение этой практики после 44-дневной войны и вовсе бессмысленно и бесперспективно. Пашинян дал понять Араику Арутюняну и прочим бандитам, что пора разобраться, куда идут эти средства. Нас, в принципе, это не интересует, нас интересует сама практика, которая должна быть прекращена. В рамках переговорного процесса Азербайджан ставит и вопрос о минимизации и в ближайшее время полном прекращении финансирования Арменией сепаратизма на территории нашей страны и вмешательства во внутренние дела республики вообще.

Не оставляет сомнений, что правильность выбранного Азербайджаном пути возьмет верх, и рано или поздно позиция Баку и внешние акторы вынудят Армению пересмотреть эту практику. На фоне изменившихся в регионе реалий подобные действия Еревана еще более бесперспективны. Когда все встанет на свои места, Армения, наоборот, получит дивиденды, потому что ей не придется столько тратиться на поддержку обреченного режима. Этим деньгам она найдет другое применение, которое будет реально служить интересам армянского народа", - резюмировал Ильгар Велизаде.