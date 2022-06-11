Пашинян хочет нейтрализовать сепаратистов Карабаха?

Незаконные визиты посла по особым поручениям МИД Армении Эдмона Марукяна, а вслед за ним и генпрокурора Армении Артура Давтяна в Ханкенди вызваны внутриармянскими причинами.

Такого мнения придерживается азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По словам собеседника Day.Az, известно, что противники премьера Никола Пашиняна в лице экс-президентов Кочаряна и Саргсяна сохранили сильные позиции на территории "огрызка", который продолжает себя именовать "НКР". Когда к митингам в Ереване присоединился митинг в Ханкенди, это сильно обеспокоило Пашиняна и его команду.

"Дело в том, что это, с одной стороны, может придать импульс противникам Пашиняна, обвиняющим его в готовности "сдать" Карабах. А с другой стороны, на территории, которую временно контролирует РМК, осталось несколько тысяч вооруженных человек, которые в критический момент могут оказать силовую поддержку митингующим противникам премьер-министра в Ереване, а также стать исполнителями террористических атак на него самого и членов действующего правительства", - отметил политолог.

По его мнению, скорей всего, Марукян должен был конфиденциально разъяснить Арутюняну и самозваным лидерам карабахских армян "тонкости" позиции и политики Пашиняна на переговорах с Азербайджаном, а генпрокурору поручили довести до карабахских "лидеров" риски, которые могут возникнуть для них самих, их собственности и родственников в случае поддержки ими противников Пашиняна. Судя по всему, приезжать в Ереван, чтобы выслушивать предупреждения, карабахские "лидеры" особого желания не выражали. Поэтому Пашинян был вынужден направить своих посланцев в Ханкенди для серьезной беседы.

"Однако какими бы мотивами ни были вызваны эти визиты должностных лиц Армении на суверенную территорию Азербайджана, они были незаконными и выраженный соответствующими структурами протест Баку был полностью обоснован", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева