Азербайджан и Пакистан обсудили военное сотрудничество

Находящаяся с рабочим визитом в Турции для наблюдения за многонациональными учениями "Эфес-2022" делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, посетила выставку, организованную министерством оборонной промышленности Турции, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе выставки генерал-полковник Гасанов провел встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Разой.

На встрече было выражено удовлетворение военным сотрудничеством между Азербайджаном и Пакистаном, обсуждены дальнейшие перспективы.

Затем гости ознакомились с представленными на выставке образцами современного оружия и военной боевой техники.