907-я поправка не помешала США оказать критически важную помощь Азербайджану в области безопасности

907-я поправка к "Акту в поддержку свободы" (Freedom Support Act) все еще в силе, но она никак не помешала США оказать критически важную помощь Азербайджану в сфере безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг в ходе брифинга посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Предоставляемая нами помощь была направлена ​​на то, чтобы помочь Азербайджану защитить свою южную границу. Мы предоставили сканеры и провели обучение, чтобы азербайджанские таможенники и пограничники могли остановить поток наркотиков или любых других предметов, которые могут быть ввезены контрабандой. Мы стали свидетелями значительного количества изъятий наркотиков. Мы также предоставили помощь Азербайджану в повышении безопасности на Каспии, чтобы у него была возможность контролировать то, что происходит в его секторе моря, предотвращать незаконную деятельность и защищать критически важную энергетическую инфраструктуру - нефтяные скважины, газовые скважины, трубопроводы, по которым азербайджанская нефть и газ поступают на западные рынки. Сейчас через Южный газовый коридор азербайджанский газ идет в Италию, помогая диверсифицировать источники энергии в Европе", - сказал посол.