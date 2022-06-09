Лавров об автомаршруте между Арменией и Азербайджаном

Согласование автомобильного транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном происходит в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров этих стран и России и находится в стадии завершения. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как известно, железнодорожный маршрут согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и согласование режима [функционирования транспортного коридора], который будет установлен, - отметил глава МИД РФ. - Он будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории, и здесь никаких двусмысленностей быть не может".