Эрдоган прибыл на учения "Эфес-2022", где участвуют азербайджанские военнослужащие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Измир для наблюдения за международными учениями "Эфес-2022".

Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, об этом сообщили в Управлении коммуникаций администрации президента Турции.

Отметим, что к учениям также привлечена группа военнослужащих из Отдельной Общевойсковой Армии и Военно-Морских Сил. Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов вместе с высокопоставленными гостями наблюдает за учениями "Эфес-2022".