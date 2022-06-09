https://news.day.az/politics/1469298.html Эрдоган прибыл на учения "Эфес-2022", где участвуют азербайджанские военнослужащие - ФОТО
Эрдоган прибыл на учения "Эфес-2022", где участвуют азербайджанские военнослужащие - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Измир для наблюдения за международными учениями "Эфес-2022".
Как передает Day.Az со ссылкой на NTV, об этом сообщили в Управлении коммуникаций администрации президента Турции.
Отметим, что к учениям также привлечена группа военнослужащих из Отдельной Общевойсковой Армии и Военно-Морских Сил. Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов вместе с высокопоставленными гостями наблюдает за учениями "Эфес-2022".
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