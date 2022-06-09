В МИД Азербайджана состоялось мероприятие по случаю 30-летия установления дипотношений между Туркменистаном и Азербайджаном - ФОТО
9 июня в здании МИД Азербайджанской Республики состоялась фотовыставка, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, передает Day.Az.
В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники МИД Азербайджанской Республики и Посольства Туркменистана в Баку. На торжественной церемонии открытия фотовыставки, выступили Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Халаф Халафов, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Азербайджанской Республике Мекан Ишанкулиев.
Сторонами было отмечено, что за прошедшие годы между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой динамично развивается двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и многих других сферах. Также было подчеркнуто наличие огромного потенциала для дальнейшего развития двусторонних отношений.
В завершение мероприятия участники ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.
Напомним, что дипломатические отношения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой были установлены 9 июня 1992 года. Являясь стратегическими партнерами, Туркменистан и Азербайджанская Республика намерены продолжить содержательный, предметный и доверительный диалог с целью реализации имеющегося огромного потенциала партнерства.
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