https://news.day.az/politics/1469370.html Назначен новый прокурор Ходжавендского района
Назначен новый прокурор Ходжавендского района
Назначен новый прокурор Ходжавендского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, приказ об этом подписал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
Согласно приказу, заместитель прокурора Агджабединского района Талех Османов освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Ходжавендского района.
Данную информацию подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры.
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