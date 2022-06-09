https://news.day.az/politics/1469380.html В азербайджанской армии проводятся учения с боевой стрельбой - ФОТО - ВИДЕО
В азербайджанской армии проводятся учения с боевой стрельбой - ФОТО - ВИДЕО
На общевойсковых полигонах азербайджанской армии с участием руководства Министерства обороны проводятся интенсивные тактические учения различных родов войск с боевой стрельбой.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны.
По сценарию учений, обнаруженные цели условного противника уничтожаются различными авиационными средствами во взаимодействии с мотострелковыми, артиллерийскими и танковыми подразделениями.
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