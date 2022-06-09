В азербайджанской армии проводятся учения с боевой стрельбой

На общевойсковых полигонах азербайджанской армии с участием руководства Министерства обороны проводятся интенсивные тактические учения различных родов войск с боевой стрельбой.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны.

По сценарию учений, обнаруженные цели условного противника уничтожаются различными авиационными средствами во взаимодействии с мотострелковыми, артиллерийскими и танковыми подразделениями.