https://news.day.az/politics/1469404.html Хикмет Гаджиев встретился с председателем Генассамблеи ООН - ФОТО
Хикмет Гаджиев встретился с председателем Генассамблеи ООН - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На встрече была подчеркнута постоянная поддержка Азербайджаном многосторонней дипломатии и обсуждена работа, проделанная страной в этом направлении в качестве председателя Движения неприсоединения.
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