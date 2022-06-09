Хикмет Гаджиев встретился с председателем Генассамблеи ООН

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече была подчеркнута постоянная поддержка Азербайджаном многосторонней дипломатии и обсуждена работа, проделанная страной в этом направлении в качестве председателя Движения неприсоединения.