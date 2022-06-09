В посольстве Франции в Баку состоялась церемония награждения главы Азербайджано-французской торговой палаты Тейбы Гулиевой Орденом Почетного легиона, передает Day.Az.

Орден вручил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

По словам посла, Азербайджано-французская торговая палата вносит большой вклад в развитие отношений между двумя странами.

"Сегодня в Азербайджане высокие доходы, прочные партнерские отношения вносят вклад в процветание экономики, и торговая палата в свою очередь содействует дальнейшему развитию", - сказал он.

Он оценил вклад Азербайджано-французской торговой палаты в содействие организации бизнес-форума между Азербайджаном и ЕС.

В свою очередь, Гулиева сказала, что Франция является важным партнером для Азербайджана, и выразила надежду, что как глава торговой палаты сможет внести больший вклад в развитие отношений между странами.