Арарат Мирзоян, как девушка из анекдота про горизонт

Автор: Акпер Гасанов

Начну с анекдота.

"Когда, наконец, состоится наша свадьба?", - спрашивает девушка у своего молодого человека, которого вполне устраивают их неофициальные отношения.

"Она видна на горизонте", - явно желая избежать конкретики отвечает молодой человек.

" А что такое горизонт?", -уточняет девушка.

"Горизонт - это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения", - слышит она в ответ.

Вспомнился мне этот анекдот по причине навязчивых сетований, которые трансформировались в несбыточные желания армянской стороны. Все это было продемонстрировано в ходе переговоров в Ереване между министрами иностранных дел России и Армении. Глава МИД РА Арарат Мирзоян высказал надежду, что "российский миротворческий контингент сможет восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе".

Тут имеет место провокация с первого до последнего слова. Начнем с того, что по итогам встречи в Брюсселе между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Арммении Николом Пашиняном при посредничестве председателя Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля было распространено заявление, в котором словосочетания "Нагорный Карабах" не было вовсе.

Был упомянут Карабах, что означает очень простую вещь - Шарль Мишель согласен с тем, что существует Карабахский экономический район, включающий в себя и город Ханкенди. Никол Пашинян с этим согласился. И вот теперь мы слышим, как Мирзоян пытается сделать вид, что он не в курсе сути и итогов переговоров в Брюсселе.

Он что-то лепечет про статус-кво. Какой именно? Тут от человека, названного в честь находящейся в Турции горы Агры-даг, никаких деталей не последовало. Но зная, сколь далеко от реалий готовы улетать армянские политики и дипломаты предположу, что он размечтался о том статусе-кво, что был до 44-дневной войны. Когда Шуша, Кяльбаджар, Лачин, Физули и многие иные наши земли были под армянской оккупацией, а официальный Ереван имитировал переговорный процесс.

Но эти выкрутасы настолько же примитивны, насколько и провокационны. Азербайджан, в ходе 44-дневной войны доказал, что происходит, когда армянская сторона переходит все возможные "красные линии", давая иллюзиям увлечь их, оторвать от реалий. Разгром армянской армии и принуждение Никола Пашиняна к подписанию трехстороннего заявления от 10 ноября 20202 года видели все.

И попытки Мирзояна ли кого-то иного из армянских руководителей делать вид, что на дворе довоенная ситуация, чревата самыми печальными последствиями для Армении. Но не только об этом нужно помнить Мирзояну. Он в присутствии Лаврова начал сетовать на ситуацию вокруг села Фаррух. Мирзоян, по сути, вынудил главу МИД РФ продемонстрировать незнание географии.

Сергей Лавров заявил, что "российские военные продолжают держать ситуацию в качестве одного из своих приоритетов. Там есть определенные результаты на земле с точки зрения деэскалации этой обстановки. И у нас есть понимание, что в рамках начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут обязательно рассматриваться и решаться".

МИД Азербайджана уже вынужден был напомнить Лаврову, что село Фаррух находится в Ходжалинском районе и не имеет отношения к вопросу делимитации границ с Арменией. Я же добавлю также, что село Фаррух - это не только стратегически важный пункт, контроль над которым лишает противника возможности дальнейших неуместных маневров. Это и место, где армянские незаконные вооруженные формирования воздвигали боевые позиции, чтобы провоцировать азербайджанцев.

Мирзоян не может этого не знать. Не может он не знать и того, что взятие под контроль села Фаррух и стратегически важных высот произошло после того, как в Армении, в промежутке между первой и второй брюссельскими встречами при посредничестве Шарля Мишеля, пытались осуществить провокацию, сорвать процесс мирных переговоров.

То, что глава МИД РА этого открыто не признает, говорит лишь о его лицемерии, а вовсе не о том, что дело было иначе. Что же касается армянских надежд на то, что кто-то может заставить азербайджанскую армию уйти с занятых позиций на своей земле, то они напоминают веру доступной и непривлекательной девушки в то, что на ней женится кто-то из "матросящих" ее парней. Помощь Армения может увидеть разве что на горизонте.