Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан

12-13 июня 2022 года Президент 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид по приглашению министра иностранных дел Азербайджана будет находиться в стране с официальным визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе визита планируются официальные встречи Абдуллы Шахида на высоком уровне.

Также в рамках визита он проведет встречи со студентами и преподавателями в Университете АDА, членами правления ООН по стране во главе с резидентом-координатором Владанкой Андреевой.

Абдуллу Шахида будут сопровождать в ходе визита четыре сотрудника Офиса президента Генеральной Ассамблеи.

Расходы на поездку будут покрыты трастовым фондом Офиса президента Генассамблеи ООН и правительством Азербайджана.