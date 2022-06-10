Началась подготовка к предстоящему в Шуше III Летнему лагерю диаспорской молодежи

В рамках "Года Шуши", объявленного соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 2-8 августа 2022 года в Шуше пройдет III Летний лагерь диаспорской молодежи, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

Уже началась подготовка к III Летнему лагерю диаспорской молодежи, который будет организован Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева.

В программу лагеря входят ознакомление с памятниками Шуши, разрушенными в период оккупации, посещение священных мест, встречи с членами семей шехидов и нашими отважными гази, а также экспертами по различным сферам, развлекательные программы, интеллектуальные игры для молодежи.

Молодые люди, в первую очередь став свидетелями шушинской вершины нашей исторической Победы, сплотятся вокруг этой важной платформы и еще больше упрочат связи с Азербайджаном, смогут успешно представлять нашу страну, добиться сетевого взаимодействия и обрести новых друзей.

В лагере может принять участие молодежь в возрасте 18-29 лет, умеющая общаться на азербайджанском языке. Расходы на участие (дорожные расходы, виза, размещение, питание и пр.) будут полностью оплачены.

Для участия в лагере молодым людям необходимо до 28 июня 2022 года полностью заполнить и прислать форму анкеты, размещенную на странице регистрации www.diaspor.gov.az/. Процесс отбора будет осуществляться в два этапа - прием обращений и проведение видеособеседования.

Участие в III Летнем лагере лиц, принимавших участие в I и II летних лагерях, не предусмотрено. Учитывая то, что летние лагеря воспринимаются диаспорской молодежью с большим интересом, желающим принять участие в лагере рекомендуется своевременно обратиться посредством следующего адреса электронной почты:

E-mail: youthcamp@diaspora.gov.az

При возникновении дополнительных вопросов необходимо связаться по следующим номерам телефона:

Tel.: +994 12 493 10 54

Mob.; WhatsApp: +99450 762 25 95

Напомним, что I Летний лагерь диаспорской молодежи под названием "100-летие Республики" был проведен в 2018 году в Шеки, а II Летний лагерь под названием "Насими - 650" - в 2019 году в Шамахе.