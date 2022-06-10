Устойчивый мир и стабильность на Южном Кавказе ускорят приток инвестиций в регион

Автор: Мазахир Эфендиев,

доцент Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики,

член Комитета экономической политики, промышленности и предпринимательства Милли Меджлиса (парламента)

Южный Кавказ всегда был активным геополитическим пространством. В большинстве случаев региональная политическая напряженность сопровождалась военными действиями. Вторая Карабахская - Отечественная война, длившаяся в течение 44 дней с конца сентября по ноябрь 2020 года, наконец-то, положила конец конфликту в регионе, 10 ноября было подписано трехстороннее заявление, отражающее капитуляцию Армении.

Сегодня на Южном Кавказе существуют новые реалии. Мирные переговоры в регионе вступили в новый этап.

В течение более чем одного года после Второй Карабахской - Отечественной войны Азербайджан своей успешной внешней политикой неоднократно демонстрировал на двусторонних и многосторонних международных встречах, что пришло время подписания Большого мирного соглашения и начала в регионе периода строительства, основанного на новых реалиях.

В то же время с учетом вызовов послевоенного периода многовекторная внешняя политика Азербайджана еще раз характеризуется необратимостью принципов мира и справедливости. Этот процесс еще больше повышает значение всех встреч, проводимых под руководством Верховного главнокомандующего, великого полководца, Президента Ильхама Алиева.

В результате двусторонних и многосторонних встреч, переговоров, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым, в послевоенный период возник новый формат.

Решительная позиция главы государства на переговорах, достигнутый нашей страной прогресс в подписании мирного договора, основанного на международном праве, позволяют говорить, что Азербайджан уже обладает реальной силой в регионе.

Грандиозная победа во Второй Карабахской - Отечественной войне ограничит возможность военного конфликта в ближайшие десятилетия. Это обеспечит стратегические интересы в регионе не только Азербайджана и Армении, но и союзников, приверженных миру и справедливости. Создание двусторонних дружественных отношений между двумя странами будет способствовать расширению возможностей двустороннего партнерства и дальнейшего экономического сотрудничества. Таким образом, для увеличения интеграции в регионе, а также обеспечения устойчивого экономического развития должны быть созданы новые многосторонние связи с помощью институтов Европейского союза. Как отметил во время своего последнего визита на Южный Кавказ президент Совета Европейского союза Шарль Мишель: "Треть стран-членов ЕС считают Азербайджан стратегическим партнером". Это также было обещанием, что Европейский союз будет играть очень важную роль ради широкого регионального сотрудничества.

На фоне позитивных изменений последних лет сегодня для социально-экономического развития как Армении, так и Азербайджана Европейский союз является основным стратегическим партнером в рамках Восточного партнерства. В связи с этим Европейский союз может взять на себя обязательство играть активную роль в формировании устойчивого и всестороннего урегулирования, в том числе за счет поддержки стабилизации, трансформации, мер по доверию и примирению в постконфликтный период.

Таким образом, можно предположить, что эти изменения сделают все субъекты региона Южного Кавказа более значимыми как с геополитической, так и с геоэкономической точек зрения. Потому что, согласно предварительным договоренностям, уже начался процесс реализации многочисленных важных проектов, которые придадут импульс этим работам на линиях Север-Юг и Запад-Восток. В то же время установление устойчивого мира и спокойствия между странами может ускорить приток крупных инвестиций в регион.