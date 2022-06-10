https://news.day.az/politics/1469529.html Посол Азербайджана встретился с генсеком департамента иностранных дел Швейцарии
Посол Азербайджана встретился с генсеком департамента иностранных дел Швейцарии
Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров провел встречу с генеральным секретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Маркусом Зайлером.
Как передает Day.Az, об этом посол сообщил в аккаунте в Twitter.
Искендеров отметил, что в ходе встречи был обсужден опыт 30-летнего сотрудничества двух стран, а также была достигнута договорённость о необходимости его дальнейшего развития до качественно нового уровня партнерства.
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