Посол Азербайджана встретился с генсеком департамента иностранных дел Швейцарии

Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров провел встречу с генеральным секретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Маркусом Зайлером.

Как передает Day.Az, об этом посол сообщил в аккаунте в Twitter.

Искендеров отметил, что в ходе встречи был обсужден опыт 30-летнего сотрудничества двух стран, а также была достигнута договорённость о необходимости его дальнейшего развития до качественно нового уровня партнерства.