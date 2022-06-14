Гейдар Алиев - Спаситель азербайджанского народа

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Меня поймут те, кто хоть раз поднимался на вершину горы. Не на машине, а пешком, с тяжелым рюкзаком за плечами. Стоя высоко в горах, вдыхая чистейший воздух и любуясь неповторимой красотой, окружающей тебя со всех сторон, ощущая способность дотянуться до небес, любой покоритель вершины смотрит вниз, на пройденный путь. Он вспоминает все трудности и опасности, все риски сорваться вниз. И эти воспоминания придают стоящему в небесной высоте и в горной вышине чувство удовлетворения от того, что путь к желанной цели был выбран правильно.

У любого государства также есть путь к успеху. Есть вершины, которые оно стремится покорить и есть опасности срыва в бездну. Азербайджан однажды уже был критически близок к падению в пропасть, к потере государственности, к дроблению, утрате суверенитета и независимости. Это были непередаваемо тяжелые ощущения вечно давящего на душу камня непроходящих тревог.

Серый, мрачный Баку. Грустные лица жителей нашей столицы, немой вопрос в глазах у миллионов людей- что же будет с Родиной и с нами? Когда закончится война, как она завершится, каким окажется будущее наших детей? Поиск ответов на эти и другие вопросы был сродни попытки увидеть свет в конце тоннеля. Страна и нация нуждались в Спасителе. И он появился.

Хотя, правильнее было бы сказать, что он вернулся. Как известно, 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Это было его триумфальное, великое возвращение в большую политику. Это был большой шаг на пути к Национальному Спасению. Именно поэтому, каждый год в этот день, 15 июня, в нашей стране отмечают праздник с таким названием.

Да, именно праздник. Мы празднуем день, когда в глазах у граждан Азербайджана появилась надежда на окончание периода невзгод, трагедий, проблем, когда люди поверили в то, что на смену черной полосе в их жизни придет полоса белая. Поверили потому, что помнили годы бурного, стремительного развития советского Азербайджана под руководством Гейдара Алиева.

Поверили потому, что знали, сколь огромны его заслуги перед всем СССР, какую колоссальную работу он проделал, будучи одним из руководителей огромной державы. Неспроста же ныне часто звучат мнения российских и западных экспертов о том, что возглавь Гейдар Алиев СССР, распада Советского Союза можно было бы избежать.Но, история не терпит сослагательного наклонения.

Историческая миссия Гейдара Алиева состояла в ином- в спасение родного Азербайджана, в создании надежного фундамента для всех будущих великих побед нашей страны. С этой миссией патриарх мировой политики справился блестяще. Он принял Азербайджан, стоящим у самого края бездны. А ушел, видя Азербайджан самым сильным государством региона, идущим по пути возвращения к Олимпу.

Будучи великим стратегом, Гейдар Алиев понимал, сколь важно построение экономически сильного государства. Именно поэтому, 12 мая 1994 года был подписан Бишкекский Протокол о прекращении огня и была приостановлена дальнейшая оккупация азербайджанских земель. Это был мудрый шаг, предопределивший будущий баланс сил в армяно-азербайджанском противостоянии.

Время стало играть на нас. Азербайджан с каждым годом укреплялся- экономически, геополитически, в плане строительства самой боеспособной армии в регионе. Мечту общенационального лидера - увидеть освобожденный Карабах - блестяще воплотил в жизнь Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сегодня весь мир с восхищением отмечает стремительное возрождение Шуши, Физули, Кяльбаджара и всех освобожденных территорий. Наша страна продемонстрировала пример блестящего экономического рывка, планомерного и существенного развитие всех регионов страны.

Лидеры ведущих мировых держав открыто выражают восторг проводимой руководством нашей страны внешней политикой. Азербайджан является безусловным лидером всего региона. Он играет существенную роль в глобальных мировых процессах. Азербайджан находится на самой вершине горы, покорение которой казалось делом немыслимым до того, как началось возвращение во власть великого Гейдара Алиева.

И сегодня, радуясь успехам нашего государства, гордясь им, я ощущаю себя тем, кто смотрит с горной вышины вниз и вспоминает все невероятные трудности и опасности падения в пропасть, которых нам удалось с избежать исключительно благодаря гению Гейдара Алиева. Который был, есть и будет всегда не только общенациональным лидером, но и Спасителем азербайджанского народа.