https://news.day.az/politics/1469638.html Завершились учения Efes-2022, в которых приняли участие ВС Азербайджана - ВИДЕО
Завершились учения Efes-2022, в которых приняли участие ВС Азербайджана - ВИДЕО
Успешно завершилось одно из крупнейших плановых учений ВС Турции Efes-2022.
Как передает Day.Az, об этом говорится в Twitter-аккаунте турецкого Министерства национальной обороны.
"Учения Efes-2022, в которых приняли участие более 10 000 человек личного состава из 37 дружественных и союзных стран, успешно завершены. Поздравляем весь личный состав, который принял участие в маневрах", - говорится в публикации.
Отметим, что в учениях Efes-2022 приняли участие и ВС Азербайджана.
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