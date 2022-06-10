Завершились учения Efes-2022, в которых приняли участие ВС Азербайджана

Успешно завершилось одно из крупнейших плановых учений ВС Турции Efes-2022.

Как передает Day.Az, об этом говорится в Twitter-аккаунте турецкого Министерства национальной обороны.

"Учения Efes-2022, в которых приняли участие более 10 000 человек личного состава из 37 дружественных и союзных стран, успешно завершены. Поздравляем весь личный состав, который принял участие в маневрах", - говорится в публикации.

Отметим, что в учениях Efes-2022 приняли участие и ВС Азербайджана.