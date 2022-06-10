В Баку обсуждены вопросы сотрудничества между FIA и AAF

Президент Международной автомобильной федерации (FIA), бывший гонщик ралли Мохаммад бен Сулаем, прибывший в Баку в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1", встретился с президентом Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) Анаром Алакбаровым.

Как передает Day.Az, на встрече были отмечены тесное сотрудничество между двумя структурами, реализация ряда совместных проектов.

Была предоставлена информация о работе по развитию автомобильного спорта в Азербайджане, а также обсуждены вопросы сотрудничества, проекты AAF, связанные с безопасностью дорожного движения и автомобильным туризмом.

Затем президент FIA посетил городскую трассу "Формулы-1" для ознакомления на месте с подготовкой к Гран-при. На встрече с участием президента АФА Анара Алакбарова и исполнительного директора операционной компании Baku City Ring Арифа Рагимова было отмечено, что городской трек полностью готов к соревнованиям.