https://news.day.az/politics/1469733.html Подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ООН
Подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ООН
Между Азербайджаном и ООН подписан меморандум о взаимопонимании.
Как передает Day.Az, об этом председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев сообщил на своей странице в Twitter.
"Сегодня подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики в лице Государственного таможенного комитета и ООН в лице Управления ООН по борьбе с терроризмом", - говорится в публикации.
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