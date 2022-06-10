Подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ООН

Между Азербайджаном и ООН подписан меморандум о взаимопонимании.

Как передает Day.Az, об этом председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики в лице Государственного таможенного комитета и ООН в лице Управления ООН по борьбе с терроризмом", - говорится в публикации.