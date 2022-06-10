https://news.day.az/politics/1469739.html Состоялось заседание Наблюдательного совета Госнефтефонда Азербайджана - ФОТО
Состоялось заседание Наблюдательного совета Госнефтефонда Азербайджана - ФОТО
10 июня под председательством премьер-министра, председателя Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось заседание Совета.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабмина, были обсуждены годовой отчет о деятельности госфонда в 2021 году, итоги аудита финансовой деятельности, исполнение бюджета фонда в 2021 году и другие вопросы.
Приняты соответствующие решения о представлении Президенту Азербайджана годового отчета о деятельности госфонда в 2021 году, итогов аудита и исполнения бюджета на 2021 год.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре