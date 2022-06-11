Помощник госсекретаря США посетит Азербайджан

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 14 по 19 июня текущего года совершит турне по Южному Кавказу, передает Day.Az со ссылкой на Госдеп США.

"Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 14 по 19 июня отправится в Азербайджан, Грузию и Армению, чтобы подчеркнуть приверженность США миру, демократии и процветанию в регионе Южного Кавказа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Донфрид подчеркнет поддержку США суверенитета и независимости стран региона, "подчеркнув право Азербайджана, Грузии и Армении определить собственный путь".

В Госдепе США продолжили, что она также подчеркнет готовность Вашингтона помочь в установлении прочного мира на Южном Кавказе, в том числе путем поддержки развития политических, экономических и межличностных связей по всему региону.

В ходе визита помощник госсекретаря подчеркнет "поддержку США дипломатических усилий между Азербайджаном и Арменией, направленных на достижение прочного мира, поблагодарит Азербайджан за гуманитарную поддержку Украины и выделит партнерство в обеспечении европейской энергетической безопасности, борьбе с транснациональными угрозами, поддержке основных свобод и развитии двусторонней торговли и инвестиций", говорится в сообщении.