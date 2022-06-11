https://news.day.az/politics/1469853.html В Агдаме обнаружены оружие и боеприпасы
В Агдаме обнаружены оружие и боеприпасы
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками линейного отдела полиции станции Евлах Главного управления полиции на транспорте, на служебной территории были обнаружены боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Евлахского линейного отдела полиции на территории Агдамского района обнаружили и изъяли 1 автомат марки "АК-74", 137 патронов калибра 5,45, 35 пулеметных патронов калибра 12,7 и 3 обоймы.
По факту проводится расследование.
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