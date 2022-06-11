Подстрекатель к госпереворотам и убийствам

Автор: Мехти Ахмедзаде

Завершившаяся 10 ноября 2020 года Победой Азербайджана Вторая Карабахская война принесла долгожданный мир на Южный Кавказ. Пока в регионе происходят положительные и многообещающие процессы, в том числе и экономические, неугомонное мировое армянство продолжает свои попытки нанести вред и торпедировать все, что только можно.

В своих махинациях, направленных против Азербайджана, армяне, используя помощь своих зарубежных "друзей", щедро оплаченных диаспорой, пытаются навесить на нашу страну всевозможные обвинения в "военных преступлениях", "удержании военнопленных", "разрушении памятников культуры" и т.д. Короче говоря, во всем, чем на самом деле занималась на протяжении 30 лет непосредственно Армения. Теперь, когда оккупация азербайджанских земель прервана, армянское лобби широко использует так называемую "коньячную дипломатию", направленную на подкуп как отдельных политиков, так и целых международных организаций.

В первом ряду среди таких армянских "друзей" оказался и уругваец Луис Альмагро - генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ), на счету которого приличное количество скандалов и преступлений против человечества. Прошлое у этой личности действительно сомнительное, ибо оно продолжает его преследовать.

Например, 7 июня, выступая на церемонии закрытия конференции ОАГ по вопросам демократии и прав человека в Лос-Анджелесе, Альмагро столкнулся со сложной ситуацией - один из молодых участников обвинил его в подстрекательстве к государственному перевороту в 2019 г. против бывшего президента Боливии Эво Моралеса.

Мужчина оборвал выступление Альмагро, заявив, что тот несет ответственность за массовое убийство 36 человек, погибших в ходе протестов против импичмента президента в Боливии, добавив, что руки генсека погрязли в крови невинных.

Молодой человек также обвинил Альмагро в убийстве аргентинского журналиста Себастьяна Моро, погибшего во время освещения политического кризиса в боливийском городе Ла-Пас. По его словам, Альмагро был причастен к перевороту в городе, был "игрушкой США" для разграбления природных ресурсов Боливии и поддержал еще один переворот в регионе, признав Хуана Гуайдо, лидера оппозиции, неизвестного подавляющему большинству венесуэльцев, в качестве президента вместо избранного Николаса Мадуро.

Луис попытался отбрехнуться, говоря, что обвинения ложные и мужчина нагло врет людям, находящимся в зале. Вскоре подоспела полиция и увела протестующего. После Альмагро бросился защищать действия ОАГ в Боливии, заявив, что "привык слышать ложь". В частности, он вспомнил о том, что на выборах в Боливии наблюдатели ОАГ "выявили факт фальсификации результатов".

Темные делишки Альмагро, имеющий тесные связи с армянской диаспорой, пытался провести и против нашей страны. Несмотря на то, что Уругвай находится на другом конце света, ещё будучи Министром иностранных дел этой страны, Луис постоянно делал все возможное, чтобы убедить правительство этой маленького южноамериканского государства признать независимость карабахских сепаратистов. Понимая, что правительство Уругвая само никогда не пойдет на это, а самому это сделать в одиночку не удастся, Альмагро сам поехать в Карабах не решился, но спровоцировал в ноябре 2012 года визит на оккупированные территории спикера Палаты Представителей своей страны Хорхе Оррико. Затем он сделал провокационное заявление, выразив поддержку незаконному режиму в Карабахе и поделился им в своем официальном аккаунте в Твиттере. Позже уругвайская сторона принесла свои официальные изменения Азербайджану, подтвердив незыблемость принципа территориальной целостности.

Получая толстый конверт от известного аргентинского миллиардера армянского происхождения Эдуардо Эрнекяна, Альмагро своей неуместной деятельностью по поддержке армянской оккупации довёл отношения между Азербайджаном и Уругваем до точки кипения.

Переехав из Монтевидео в Вашингтон в уютное кресло Генсека ОАГ, Альмагро продолжил своё тесное сотрудничество с аргентинским миллиардером, продолжая кормиться из его рук.

Поражение Армении, конечно, повергло его в уныние, но генсек ОАГ продолжил выступать в защиту армянских интересов. Неуч до сих пор не знает, что Азербайджан находится на другом континенте и не входит в ареал мандата его деятельности. Марионетка Эрнекяна даже не удосужился посоветоваться с представителями государств-членов ОАГ, которые, наверняка, напомнили бы ему о том, что Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана и данный факт признаётся всеми членами этой организации.

Такие беспринципные люди как Альмагро давно находятся в агентуре у армянского лобби. В США, например, можно найти как минимум 10 дипломатов, которые продались с потрохами армянам и работают во вред американского правительства и народа. Среди них Френк Паллоне, Адам Шифф и др.

Армянский лоббизм в Америке (как в Северной, так и Южной), агентами которого являются всякого рода политики-вредители, прежде всего - это средство формального и неформального влияния армянских групп интересов на властные структуры с целью принятия необходимых им решений. Например, как отдельный вид деятельности в США армянский лоббизм был узаконен в середине прошлого века, поскольку статус общепринятой практики требовало от армян некой легализации банального подкупа американских законодателей и политиков.

Каждый из вышеназванных "защитников" интересов армян в разное время отличался своими идущими вразрез со здравым смыслом и стратегическими интересами обвинениями в адрес Азербайджана и антиазербайджанской деятельностью, направленной на признание остатков сепаратизма.

Нанять человека в лобби - дело несложное. В большинстве своем купленные северо- и южно-американские политики и общественные деятели не имеют представления о географии Южного Кавказа и происходящих здесь процессах. Их совершенно не интересуют "исторические права" армянского народа, так называемый "геноцид армян" и тем более они не знают, что такое Карабах и чей он на самом деле. Совсем несложно внушить такому деятелю любую идею, да еще подкрепленную мыслью о христианском братстве и хорошим финансовым содержанием.

Если окинуть взглядом лобби, усиленно работающее на интересы армянства в США, Уругвае, Европе и даже Австралии, можно убедиться, что практически каждый подобный деятель имеет бесцветное прошлое. И надежды на более радужное будущее заставляют их вовсю пользоваться армянской "благотворительностью" взамен на отстаивание армянских интересов. В принципе, прошлое Альмагро четко говорит о том, что он не отличается от всех остальных.