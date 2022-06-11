В Шуше состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса

11 июня в городе Шуша состоялось совместное заседание комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по аграрной политике и региональным вопросам.

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, открывая мероприятие, председатель комитета парламента по региональным вопросам Сиявуш Новрузов отметил, что проведение заседаний комитета парламента в Шуше - культурной столице Азербайджана в "Год города Шуша" является предметом гордости. Он поблагодарил председателя парламента Сахибу Гафарову за поддержку проведения в Шуше заседаний комитетов Милли Меджлиса. Новрузов отметил, что заседание посвящено слушаниям на тему "Карабахская и Восточно-Зангезурская экономические зоны - адрес нового регионального, социально-экономического, аграрного развития". Он подчеркнул, что Шуша, являющаяся колыбелью азербайджанского искусства, уже стала символом нашей победы и единства, и рассказал о масштабных восстановительно-строительных работах, которые осуществляются под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Новрузов отметил важность создания указом Президента Ильхама Алиева Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов с точки зрения совершенствования регионального экономического управления и территориальной оптимизации в стране, отметив, что каждый из районов, входящих в эти экономические зоны, обладает уникальными богатыми природными ресурсами и высоким экономическим потенциалом.

Председатель комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Таир Рзаев, говоря о завершении 30-летней оккупации наших земель в результате победы азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, выразил уверенность в том, что в результате деятельности под руководством главы государства эти земли страны в скором времени возродятся.

Он отметил, что наряду с преобладанием традиционных отраслей в экономике районов, входящих в Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы, необходимо развивать и конкурентоспособные нетрадиционные отрасли, а также коснулся развития аграрной сферы на освобожденных от оккупации территориях.

На заседании выступили заместитель председателя комитета по региональным вопросам Эльшан Мусаев, депутаты Джаваншир Пашазаде, Низами Джафаров, Джавид Османов, Айдын Гусейнов, Агиль Мамедов, Новрузали Асланов, Сабина Хасаева, Игбал Мамедов, Азер Бадамов, Мушфиг Джафаров, Малик Гасанов, Алиаббас Салахзаде, Кямран Байрамов и заведующий отделом экономического законодательства Милли Меджлиса Мухаммед Базыгов. Они почтили память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение земель Родины, и пожелали здоровья ветеранам. Выразив благодарность председателю парламента Сахибе Гафаровой за поддержку проведения заседания комитетов Милли Меджлиса в Шуше, депутаты коснулись роли города Шуша в истории Азербайджана, а также в жизни каждого из них, и поделились своими чувствами и впечатлениями от пребывания в этом городе сегодня. Выступавшие высоко оценили масштабные строительные работы, проводимые на территориях, освобожденных от оккупации в результате Победы в Отечественной войне, и проекты, осуществляемые в направлении экономического развития и прогресса региона, в том числе концепцию "Зеленой энергетической зоны", поделились мнениями о потенциале развития Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зон, процессе реализации "Большого возвращения".

Выступившие на слушаниях выразили уверенность в том, что всестороннее развитие экономических зон будет способствовать дальнейшему росту экономики и могущества государства.