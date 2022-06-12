Развитие Восточной Анатолии - один из приоритетов правительства Турции

Развитие восточных регионов Анатолии является приоритетом правительства Турции. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу на церемонии сдачи в эксплуатацию ряда объектов в восточной провинции Ван, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, наряду с реализацией инфраструктурных и промышленных проектов на востоке страны, делается ставка на транспорт, туризм и защиту окружающей среды.​​​​

"За последние два десятилетия только в провинции Ван построены общежития на 9 682 места, 52 спортивных объекта, 19 больниц, 103 медцентра. Впервые в истории Вана в провинции был открыт университет. Опять же за последние 20 лет только в провинции Ван были построены 4 водохранилища, еще пять подобных объекта находятся на стадии строительства", - сказал Эрдоган.

Кроме того, после разрушительного землетрясения 2011 года государство построило для жителей провинции Ван 25 тысяч жилых зданий, школ, мечетей, социальных объектов.

Президент сообщил, что 11 июня в восточной провинции стартует реализация нового этапа проектов общей стоимостью в 4 млрд 175 млн лир.

Эрдоган отметил, что в числе 154 проектов, в провинции Ван стартует строительство 41 км кольцевой дороги, что повысит объемы грузоперевозок во всем регионе.

Турецкий лидер назвал провинцию Ван "восходящей звездой" востока страны.

Эрдоган далее акцентировал внимание на значимость обеспечения безопасности в восточной и юго-восточной части Турции.

Глава государства призвал население к единству и поддержке курса правительства на развитие страны.