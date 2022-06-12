Пагубная эквилибристика официального Еревана

Автор: Пярвин Мирзазаде

Армянская сторона продолжает свои попытки балансирования на канате, в целях перенаправить переговорный процесс в формат уже почившей в бозе Минской группы ОБСЕ для того, чтобы заморозить ситуацию, в надежде на реванш в будущем.

Для этого официальный Ереван пытается использовать любую возможность, чтобы вызвать жалость и сочувствие сердобольных зарубежных политиков, которые пытаются перетянуть Армению на свою сторону.

Армянская дипломатия давно играет свою двойную игру на противоречиях между Западом и Востоком, постоянно шантажируя тем, что вот-вот переметнется на другую сторону, если не получит поддержки на переговорном процессе военной и экономической помощи, в которой нуждается как никогда. Эта дешевая игра, рассчитанная на простачка, стала фишкой армянской дипломатии, которая ищет любую возможность, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств по открытию транспортных коридоров, налаживанию экономического сотрудничества, а также диалога и примирения.

Не долго думая, руководство Армении запустило в ход своих покровителей из влиятельной диаспоры, которые сразу же после трёхсторонней встречи в Брюсселе и объективного заявления председателя ЕС Ш.Мишеля, бросились на помощь команде Н. Пашиняна, на которую усиленно напирают сторонники радикальной оппозиции, состоящей из дашнаков и представителей так называемого "карабахского клана".

Несмотря на то, что радикалам из оппозиции не удалось добиться широкой народной поддержки и их акции в Ереване больше напоминают дешёвый балаган, сопровождаемый концертами звёзд оппозиционной эстрады и малочисленными прогулками по улицам, им удалось немного напугать команду "революционного" премьера, которая не забыла умение Р. Кочаряна устраивать перевороты и свергать власти.

Используя эту мнимую угрозу, армянские власти убедили как влиятельную диаспору на Западе, так и некоторых западных политиков в том, что в стране есть силы, которые могут свергнуть существующую власть и поменять вектор прозападной "демократической" политики Армении в сторону конкурирующего традиционного союзника.

Для того, чтобы спасти приверженцев "западных демократических ценностей" от переворота, их покровители надавили на все возможные кнопки и им удалось добиться того, что некоторые представители ЕС через несколько дней после встречи в Брюсселе, прокомментировали заявление Ш. Мишеля в несколько иной трактовке, изменив значение и смысл сказанного им, что можно было рассматривать, как небольшую уступку армянской стороне.

Хотя эти комментарии не являются изменением позиции посредника, которая остаётся четкой и однозначной.

Чего же добивается официальный Ереван, который вместо реальных шагов в направлении мирного урегулирования отношений с Азербайджаном, пытается заниматься опасной эквилибристикой, балансируя на канате?

Армянские власти пытаются добиться того, чтобы Азербайджан в одностороннем порядке сделал уступки и вновь вернулся к старой повестке для переговоров, которая существовала до сентября 2020 года и которая более неактуальна.

Публично провозглашая свою приверженность достигнутым договорённостям в Брюсселе и Москве, а также подписанным трёхсторонним Заявлениям, армянская сторона делает упор на том, чтобы в рамках переговорного процесса обсуждался вопрос некоего статуса для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, заранее зная, что даже упоминание о нем неприемлемо для официального Баку.

Вопрос статуса автономии, а тем более "независимого" статуса для армянского населения, является поводом для полного отказа от переговоров и возобновлению боевых действий. Армянская сторона прекрасно осознаёт, что ставя подобный вопрос, она фактически выходит из переговоров и ставит крест на всех остальных договорённостях.

По этому вопросу высказываются в подобном духе все армянские чиновники, от самого мелкого до главы правительства и государства включительно, а также вся разношёрстная оппозиция. Причём разница между их заявлениями лишь в том, что официальные представители государства преподносят эту тему как стремление Армении к "справедливому" мирному соглашению, которое обеспечит "права и безопасность" армянского населения Карабахского региона Азербайджана, а оппозиция и сепаратисты не скрывают того, что их главная цель это "миацум", то есть аннексия суверенной азербайджанской территории.

Армянские официальные лица используют любую возможность, любое международное мероприятие, чтобы превратить его в дешевое шоу, на котором, используя высокую трибуну, пытаются очернить Азербайджан и протолкнуть свою дезинформацию и ложь.

Вот и премьер-министр Н. Пашинян, принимая 10 июня 2022 года министров иностранных дел стран ОДКБ, принимавших участие в очередном СМИД этой организации снова повторил, что "ключевым вопросом мирного соглашения является статус", который, как известно, азербайджанская сторона не намерена ни с кем обсуждать. Причём господин Н. Пашинян совершенно забыл о том, что все государства ОДКБ (естественно за исключением Армении) признают территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион, и его подобные заявления выглядят просто смешно.

Далее глава правительства Армении, как всегда, обрушился с обвинениями в адрес Азербайджана, утверждая, что часть армянской территории "захватила" азербайджанская армия. И он опять попал впросак, так как союзники Армении по ОДКБ неоднократно указывали на то, что без делимитации и демаркации границы, никакие обращения армянской стороны к организации в целях задействования Договора о коллективной безопасности не принимаются.

Не успокаиваясь, Никол Воваевич вновь стал напоминать гостям о Минской группе ОБСЕ, в рамках которой он видит процесс мирного урегулирования, которая давно уже существует только на бумаге, ожидая юридического оформления своей затянувшейся агонии, зная о том, что события вокруг Украины сделали совместную деятельность сопредседателей невозможной и тем самым превратив этот формат в фикцию.

Попытки официального Еревана вновь обратиться к услугам сопредседатей ни что иное, как введение переговорного процесса в состояние вяло текущих безрезультативных встреч, результат которых, по меткому замечанию Президента Ильхама Алиева, равен нулю.

Такие далекие от реалий выступления и заявления официальных армянских лиц ещё раз свидетельствуют о том, что все их показное "миролюбие" лишь повод затянуть время, чтобы подготовиться к реваншу.

Хотелось бы напомнить этим деятелям о том, что прежнее "громкое" высказывание армянского премьера о "принадлежности" Карабаха закончилось для Армении плачевно, и если они будут продолжать вести себя подобным образом, то новую терапию азербайджанского железного кулака они не переживут.

До сих пор армянская сторона не обеспечила вывод остатков своих вооружённых сил с азербайджанской территории, где временно размещены миротворцы и при этом пытается обвинить Азербайджан в "оккупации" части территории Армении.

Подконтрольные Армении сепаратисты-марионетки вообще ведут себя так, как будто являются абсолютно "независимыми", периодически делая провокационные заявления, в которых отвергают сам факт возможного примирения и диалога.

Незаконные визиты высокопоставленных представителей государственных структур Армении к сепаратистам являются открытой провокацией, направленной на обострение обстановки и имеют цель подставить миротворцев.

Такое наглое вызывающее поведение армянской стороны безусловно ведёт ситуацию в регионе к новой эскалации, которая может дорого обойтись Армении.

Официальные лица Армении трактуют достигнутые в Москве и Брюсселе договорённости в своей версии, искажая и переворачивая их с ног на голову, чтобы ввести в заблуждение, как собственный народ, так и мировое сообщество.

Комментируя итоги последней встречи трёхсторонней комиссии в Москве по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе, представители Армении пытаются преподнести их как "победу" армянской дипломатии, которой мол удалось добиться того, что в части Зангезурского коридора, проходящего по территории Сюникской области Армении, будет осуществлен национальный пограничный, таможенный и фитосанитарный контроль.

Однако армянские горе-дипломаты предпочитают замалчивать о том, что эта победа для них "пиррова", так как аналогичный контроль будет немедленно введен Азербайджаном в так называемом Лачинском коридоре и никакие ссылки на некие договорённости приниматься во внимание не будут.

Спекулирование армянскими руководителями на тему трактовки подписанных трехсторонних Заявлений приводит к тому, что они сами уже запутались в том что говорят и делают. Постоянные жалобы и ябедничество на Азербайджан во все международные организации, которые уже устали от того, что представители Армении требуют их вмешательства во внутренние дела другого государства, затрагивающие суверенитет и территориальную целостность, что противоречит основополагающим документам этих организаций.

Требуя отправки неких "оценочных" миссий на освобождённые азербайджанские территории, без согласия официального Баку, армянские власти в то же время отказываются обеспечить им доступ на свою территорию для того, чтобы оценить масштаб уничтоженного азербайджанского культурного наследия.

Постоянные стенания и слёзы армянских представителей по якобы "уничтоженному" армянскому культурному наследию на освобождённых территориях свидетельство того, что в их интересах продолжение разжигания межнациональной вражды вместо начала диалога.

Стремление выдать установленные и построенные армянской стороной объекты на азербайджанских территориях в годы оккупации за "памятники" культурного наследия противоречат всем международным конвенциям, в которых четко определены понятия подпадающих под это определение объектов. В то же время, международным организациям не стоит забывать и о том, что в ходе армянской оккупации с лица земли были стёрты более 300 азербайджанских населённых пунктов, в которых были уничтожены практически все дома, мечети, объекты и памятники культуры.

Официальный Ереван давно уже пытается усидеть на двух стульях, периодически представляя себя то твёрдым "сторонником" Запада, то "верным" союзником Москвы. Такая беспринципная политика, проводимая армянской стороной направлена на то, чтобы постараться заручиться всесторонней поддержкой всех важных мировых игроков и оказать давление на Азербайджан в целях добиться односторонних уступок.

К сожалению, некоторым ещё кажется, что сюсюкание и потакание официальному Еревану может сохранить или перетянуть Армению на свою сторону, но все это довольно иллюзорно, потому что армянские власти всего лишь используют своих зарубежных партнёров в собственных целях, по принципу "ласковый телёнок у двух маток сосет".

Особенно комично выглядет то, что некоторые армянские чиновники, к примеру министр иностранных дел А. Мирзоян, которые ранее позиционировались как сторонники прозападной ориентации и выступали с антироссийскими лозунгами, сейчас бьют себя в грудь, объясняются в любви и верности к России, на время забыв о своих прежних взглядах.

В то же самое время, другие армянские официальные лица обивают пороги европейских столиц, где обещают переориентацию страны на Запад, в случае получения экономической и политической поддержки.

Армянская сторона своими провокационными действиями продолжает испытывать терпение Азербайджана и игнорирует предупреждения Президента Ильхама Алиева о том, что оно может иссякнуть и все мирные инициативы, с которыми выступает в настоящее время азербайджанская сторона, могут потерять актуальность, также как, в своё время ушло в небытие предложение об автономном статусе для армянского населения Карабахского региона.

Армянская сторона своими дешевыми спекуляциями на тему статуса может просто окончательно упасть в пропасть, выхода из которого не будет.