Двойные стандарты и извращённая мораль членов Европарламента

Автор: Пярвин Мирзазаде

Европейский парламент, который позиционирует себя как один из столпов демократии единой Европы, в очередной раз показал своё истинное лицо, приняв 8 июня 2022 года Резолюцию о безопасности в регионе Восточного партнерства и роли общей политики безопасности и обороны, в которой посвятил целый раздел ситуации на Южном Кавказе и отношениям между Азербайджаном и Арменией.

То что большинство членов Европарламента давно страдают тюркофобией и исламофобией многим известно, но так как авторы резолюции на этот раз "отличились" своей антиазербайджанской риторикой, далекой от объективности и исказив реальные факты показывает, что эта болезнь стала у них хронической.

Наверное члены Европейского парламента, "закончив" со всеми проблемами своих стран, занялись "решением" проблем других государств, которые, к счастью, не являются членами этого объединения.

Ознакомившись поближе с этой резолюцией можно сделать вывод, что авторы, которые готовили этот документ, настолько далеки от существующих в мире реалий, что порой становится страшно от того, за кого проголосовали их избиратели, выбрав в качестве своих представителей в этом выборном органе объединённой Европы.

Сама резолюция-полный образец фарисейства и двойных стандартов, которые господствует в стенах Европарламента. В пунктах резолюции, посвящённых отношениям Азербайджана и Армении, авторы договорились до того, что обвинили Азербайджан в "развязывании" войны, которая мол привела к многочисленным жертвам и беженцам, что очень беспокоит "сердобольных" европарламентариев.

Записав подобным образом в резолюцию, что "44-дневный конфликт, спровоцированный Азербайджаном, радикально изменил политический и стратегический статус-кво на Южном Кавказе, что привело к перемещению десятков тысяч человек и тысячам жертв, а также к развертыванию около 2000 российских миротворцев в Лачинском коридоре, Нагорном Карабахе и вокруг него", члены Европарламента в очередной раз продемонстрировали, что для них нет ничего в мире выше двойных стандартов, которые делят все народы в мире на "наших и не наших". Для этих "радетелей" демократии и прав человека в мире 1 миллион азербайджанских беженцев, которые почти 30 лет были изгнаны из своих домов ничего не значит, ведь они тюрки и мусульмане, а значит не свои. Судьба же армянских переселенцев, незаконно размещённых на ранее оккупированных азербайджанских территориях, для них очень важна, потому что они христиане. Оказывается для европарламентариев, которые часто гордятся тем, что выступают в защиту принципов международного права, справедливая война за освобождение оккупированных азербайджанских территорий это "спровоцированный" Азербайджаном вооружённый конфликт, а не принуждение к выполнению 4 резолюций СБ ООН, обязательных к исполнению.

В этой же резолюции авторы этого документа выступают в поддержку территориальной целостности и нерушимости одних стран и отказывают Азербайджану в этом праве лишь потому, что их глаза покрыты пеленой тюркофобией, а карманы набиты плодами "коньячной дипломатии" и подношениями влиятельной армянской диаспоры.

Авторы резолюции додумались до того, что взваливают на азербайджанскую сторону "ответственность" за перебои с поставками газа для армянского населения Карабахского региона в марте 2022 года, которые, по сути, являлись лишь результатом техногенной аварии на старом газопроводе.

Далее в резолюции члены Европарламента озаботились, как всегда, судьбой некоего армянского культурного наследия, наверное имея в виду армянское, так как почти 28 лет ни слова не промолвили о более 300 уничтоженных, разорённых и осквернённых азербайджанских населённых пунктах на ранее оккупированных территориях.

По логике членов Европарламента, Азербайджан "нарушил" статус-кво, освободив свои территории и восстановив территориальную целостность страны, что противоречит их желанию сохранить оккупацию и присвоение чужих земель "дружественной" Арменией. Просто "новое" слово в международных отношениях, где в зависимости от этнической и конфессиональной принадлежности того или иного народа, решается вопрос о применении положений международного права. Особенно членов Европарламента беспокоит тот факт, что якобы ЕС остался в стороне от урегулирования ситуации на Южном Кавказе, а вопросом рулят "далекие" от региона Иран, Турция и Россия.

Вчитываясь в эти слова просто диву даёшься уровню подготовки резолюций этого вроде уважаемого органа, который постоянно пытается представить себя в качестве одного из самых важных инструментариев объединённой Европы. Видимо авторы резолюции и голосовавшие за неё депутаты не удосужились даже узнать в Службе внешних сношений ЕС, что делалось и делается в этом направлении, сколько раз были организованы встречи на высшем уровне руководителей Азербайджана и Армении при посредничестве ЕС, сколько раз представители ЕС посещали регион и тд.

Такое впечатление, что европарламентарии живут на другой планете лишенной интернета, телевидения и других средств массовой информации, или деятельность ЕС их вообще не интересует и они ведут свою собственную политику, отличную от главной политической линии этого Европейского объединения.

Для того, чтобы полностью исполнить заказ своих армянских спонсоров, авторы резолюции повторили свои "глубокие" измышления о том, что конфликт, по их мнению, не "завершился" и требует разрешения, что свидетельствует о том, что некоторым кругам в Европарламенте хочется продолжать его вечно, во имя интересов кучки сепаратистов. Ведь выступая в поддержку сепаратистов в Азербайджане, эти господа рискуют тем, что способствуют тому, что поощряют аналогичные движения в своих собственных странах, что видно на примере Каталонии в Испании, Корсики во Франции и других, где уже наблюдается подъем сепаратистских настроений, грозящих гражданской войной и развалом страны.

Абсолютно не разбирающиеся в проблемах региона Южного Кавказа и международных отношениях европарламентарии, своими подобными резолюциями способствуют разжиганию уже утихшего конфликта, вселяя неосуществимые надежды армянской стороне вместо того, чтобы способствовать диалогу и примирению.

Справедливости ради нужно отметить, что в резолюции есть и положительные моменты, призывающие к диалогу и примирению, к активизации посреднической роли ЕС, к установлению прочного мира и налаживанию экономического сотрудничества, но на фоне вышеперечисленных тенденциозных пунктов резолюции, все эти моменты нивелируются и остаются в тени.

Наверное эти положительные пункты были включены авторами для того, чтобы обмануть своих коллег и добиться принятия резолюции в целом. Как всегда, армянская сторона воодушевилась принятой односторонней резолюцией, которая "побудила" её занять ещё более "непримиримую" позицию в переговорном процессе, вновь поднимая вопрос о статусе для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, который давно уже не актуален.

Армянское руководство, спекулируя на этой теме, пытается ввергнуть переговорный процесс в новую безрезультатную стадию, заведя окончательно в тупик, чтобы оттянуть время для того, чтобы набраться силёнок для возможного реванша. Такое потакание армянской стороне со стороны Европарламента ещё одно свидетельство того, что двойные стандарты и извращённая мораль давно стали нормой для многих его членов, которые не могут и не хотят признавать правду и отказаться от ложных преференций.

Естественно, что для Азербайджана принятая резолюция просто клочок бумаги, не имеющий никакой юридической силы и лишь осложняющий отношения с этой европейской структурой, которая давно перестала быть объективной. Включение подобных необъективных пунктов в резолюцию, которые препятствуют успешной посреднической миссии ЕС во главе с Ш. Мишелем, наводят на мысль о том, что инициаторы подобных провокаций выполняют чей-то заказ, направленный на срыв этих усилий.

В то время, как Президент Ильхам Алиев публично высоко оценивает посреднические усилия Председателя Европейского Совета Ш. Мишеля и говорит о наращивании сотрудничества с ЕС, в том числе и по энергетической безопасности, определенные круги делают все возможное, чтобы сорвать этот процесс и помешать увеличению поставок энергоресурсов из Азербайджана на европейский рынок.

Внешняя политика Президента Ильхама Алиева всегда строилась исходя из национальных интересов азербайджанского народа и направлена во благо Азербайджанского государства, поэтому никакие попытки недругов и врагов Азербайджана не смогут помешать движению по этому пути. Так что тем членам Европарламента, кто ещё до конца этого не понял, инициируя подобного рода провокации, следует выучить уроки современной истории и понять, что азербайджанский железный кулак всегда на готове, чтобы дать отпор врагам и провокаторам.