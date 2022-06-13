https://news.day.az/politics/1470234.html Азербайджанские снайперы повышают профессионализм - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские снайперы повышают профессионализм - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в целях повышения профессионализма и совершенствования боевых навыков снайперов проводятся учения в азербайджанской армии, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В ходе учений снайперы выполняют задачи по выбору огневой позиции в ночное и дневное время, обнаружению в индивидуальном и групповом порядке и уничтожению точным огнем целей, расположенных на разных расстояниях, а также иные задачи.
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