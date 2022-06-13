https://news.day.az/politics/1470304.html Джейхун Байрамов встретился с президентом Генассамблеи ООН - ФОТО - ВИДЕО
Джейхун Байрамов встретился с президентом Генассамблеи ООН - ФОТО - ВИДЕО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся в Баку президентом Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.
Затем началась встреча сторон в расширенном составе, говорится в публикации.
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