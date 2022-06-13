Джейхун Байрамов встретился с президентом Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся в Баку президентом Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Затем началась встреча сторон в расширенном составе, говорится в публикации.