Генсеку ООН направлено письмо о последствиях армянской оккупации

Постоянный представитель Азербайджанской Республики при ООН Яшар Алиев направил в адрес генерального секретаря ООН письмо о результатах армянской агрессии против Азербайджана и совершаемом на протяжении 30 лет вандализме в отношении культурного наследия Азербайджана в Карабахском регионе Азербайджана. Письмо было написано в ответ на абсурдные утверждения армянского представителя о так называемых "разрушениях армянского культурного наследия", содержащиеся в его письме несколько дней назад.

Как передает Day.Az, в письме Я.Алиева говорится, что в связи с письмом постоянного представителя Армении, в которых содержатся ложные утверждения о реалиях в Карабахском регионе Азербайджана, искажения первопричин войны, развязанной Арменией против Азербайджана, необходимо принять во внимание, что этими способами Армения пытается избежать ответственности за совершенные ею зверские преступления в ходе вооруженного конфликта, фальсифицировать историю и подвести базу под свои территориальные претензии.

В документе отмечается, что, беззастенчиво эксплуатируя деликатную тему культурного наследия, Армения замалчивает многочисленные факты, наглядно иллюстрирующие ее инсинуации и ненавистническую политику, которую она десятилетиями проводит в отношении Азербайджана. Например, хорошо известно, что Армения, в отличие от Азербайджана, является моноэтнической страной и что она добилась этнически однородного состава в результате изгнания других народов, включая сотен тысяч азербайджанцев - некогда крупнейшего национального меньшинства в Армении. Азербайджанское культурное наследие было полностью разрушено и уничтожено на всей территории Армении, а многие исторические объекты были "реконструированы" таким образом, чтобы изменить их уникальные характеристики. Такую же политику Армения проводила в отношении находившихся ранее под ее оккупацией территорий Азербайджана. Большинство городов и деревень Азербайджана, павших под ударами армянских войск в начале 1990-х годов, подверглись этническим чисткам, от которых пострадали более 700 000 жителей-азербайджанцев, и впоследствии были стерты с лица земли. Тысячи находившихся в них культурных объектов, включая мечети, храмы, мавзолеи, музеи, картинные галереи, археологические памятники, библиотеки и театры, были разграблены и уничтожены. Кроме того, оригинальные архитектурные особенности многих культурных и религиозных объектов были сознательно и целенаправленно изменены в целях отрицания и искажения азербайджанской истории, культуры и этнической идентичности, подчеркивает Я.Алиев.

Глава азербайджанского представительства при ООН далее отмечает, что в результате армянской оккупации были осквернены также азербайджанские религиозные объекты: в отношении их религиозного символизма были совершены надругательства, когда они использовались в качестве конюшен и загонов для скота, что было мощной символической антимусульманской акцией, задуманной с целью нанести особое оскорбление азербайджанцам. Из 67 мечетей и исламских религиозных святынь 65 были разрушены и две - серьезно повреждены. На этом фоне Армения заявляет, что поддерживает "дружественные отношения и конструктивное сотрудничество" с большинством мусульманских стран, что является верхом наглости. Кроме того, на ранее оккупированных территориях подверглись вандализму 900 кладбищ. Азербайджан также зафиксировал уничтожение миллионов книг и редких рукописей, хищение тысяч исторически значимых музейных экспонатов и ценных артефактов, обнаруженных в ходе незаконных археологических раскопок на этих территориях. Это невосполнимая утрата для культурного наследия Азербайджана.

Азербайджанский дипломат подчеркивает, что эти преступления были самым решительным образом осуждены международным сообществом. Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества на своей сорок восьмой сессии, проведенной 22 и 23 марта 2022 года в Исламабаде, решительно осудил масштабные и широко распространенные акты вандализма, осквернения, разграбления и разрушения археологических памятников, объектов культурного наследия и религиозных объектов, включая подавляющее большинство мечетей и исламских религиозных святынь, на территориях Азербайджана в период оккупации и высказался в поддержку усилий Азербайджана, направленных на то, чтобы призвать Армению к ответственности за нарушение своих обязанностей. Кроме того, в своей резолюции, касающейся разрушения и осквернения исламских исторических и культурных реликвий и святынь на территориях Азербайджанской Республики в результате агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики, Совет министров иностранных дел решительно осудил варварские акты, совершенные Арменией в целях полного уничтожения исламского исторического и культурного наследия на территориях Азербайджана во время оккупации, выразил также свое решительное осуждение оскорбления и осквернения Арменией мечетей, расположенных на освобожденных территориях Азербайджана, путем использования их в качестве загонов для домашних животных и потребовал от Армении прекратить все попытки представить азербайджанское историческое и культурное наследие как свое собственное. Более того, за годы оккупации Армения и марионеточный режим, установленный ею на оккупированных территориях, соорудили на захваченных азербайджанских землях ряд объектов, которые служили символами проводимой ими колонизаторской и аннексионистской политики. Среди них, например, памятник Вазгену Саркисяну, установленный в азербайджанском городе Шуша, где до войны азербайджанцы составляли 98 процентов населения, после его оккупации в мае 1992 года. Одиозный полевой командир, ответственный за захват и этническую чистку азербайджанских территорий и зверские убийства азербайджанских гражданских лиц в 1990-х годах, этот "национальный герой" впоследствии дослужился до должностей министра обороны и премьер-министра Армении. Теперь Армения без зазрения совести утверждает, что памятник этому террористу и военному преступнику и другие подобные скандальные объекты, возведенные ею на территории Азербайджана, представляют собой не что иное, как "культурное наследие", которое необходимо уважать и охранять. Подобные абсурдные претензии не имеют под собой никакой основы в международном праве, а также демонстрируют характер и содержание фальсификаций, к которым Армения прибегает как к способу дезинформации.

В письме отмечается, что сразу же после окончания войны Азербайджан сделал своей первоочередной задачей восстановление и реконструкцию на освобожденных территориях, включая восстановление всех без исключения исторических и культурных объектов. По приглашению правительства Азербайджана многие международные организации, официальные лица и независимые эксперты посетили эти территории, чтобы воочию увидеть и документально зафиксировать ущерб, нанесенный за 30 лет оккупации, и понаблюдать за проведением восстановительных работ. Громко заявляя теперь об "императивности" беспрепятственного доступа ЮНЕСКО на освобожденные территории Азербайджана, Армения забывает, как она сама последовательно отказывала этой организации в таком доступе на эти же территории, когда они находились под армянской оккупацией. Так, в своем докладе о деятельности по осуществлению в период 1995-2004 годов Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и протоколов к ней 1954 и 1999 годов ЮНЕСКО заявила, что она "лишена возможности направить миссию для проверки состояния культурных ценностей в этом районе, поскольку другие специализированные учреждения Организации Объединенных Наций не могут попасть на эти территории после их оккупации армянскими вооруженными силами".

Даже сейчас, после окончания войны, пишет азербайджанский дипломат, Армения продолжает политизировать участие гуманитарных организаций, и вышеупомянутое письмо и доклад, содержащийся в приложении к нему, являются иллюстрацией попыток предотвратить и подорвать диалог и вместо этого продвигать враждебные нарративы и распространять ложные сведения. Что касается постановления о временных мерах, вынесенного Международным судом 7 декабря 2021 года, то Армения намеренно не упоминает о том, что Азербайджан также подал в Суд на Армению в соответствии с положениями Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и что Суд вынес два постановления о временных мерах.

"Как подчеркивается в нашем письме от 20 декабря 2021 года (A/76/612-S/2021/1078), на данном этапе разбирательств Международному суду не требовалось устанавливать случаи какого-либо нарушения Конвенции, поскольку соответствующий вывод можно было бы сделать только в рамках рассмотрения конкретных обстоятельств двух дел. Таким образом, Суд ясно дал понять, что для принятия решения относительно ходатайств об определении временных мер от него не требуется устанавливать факты нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и что на данном этапе он не может окончательно установить фактические обстоятельства. На этапе вынесения постановления о временных мерах задача Суда заключалась в установлении того, могут ли действия и бездействие, на которые жалуются стороны, подпадать под положения Конвенции", - подчеркивает Я.Алиев.

Кроме того, Международный суд отклонил большинство ходатайств Армении о принятии конкретных мер, в том числе ходатайство о предотвращении и запрещении так называемых действий по "изменению" "объектов наследия", которое, по сути, было направлено на прекращение любого рода реставрационных работ Азербайджана в отношении памятников, расположенных на освобожденных территориях.

Что касается резолюции Европейского парламента, принятой в марте 2022 года, а не в 2021 году, как ошибочно утверждает постоянный представитель Армении, - то даже в этом тенденциозном тексте, подготовленном под влиянием армянской диаспоры, не замалчиваются злодеяния, совершенные армянской стороной в отношении Азербайджана и его культурного и религиозного наследия. Так, в этой резолюции признается, что были почти полностью разрушены и разграблены азербайджанские города Агдам и Физули и повреждены или уничтожены объекты азербайджанского культурного наследия, в том числе культурные и религиозные объекты, оставленные азербайджанскими внутренне перемещенными лицами в этом районе, и подчеркивается, в частности, что эти объекты были либо разрушены, частично разрушены, заброшены, осквернены, поскольку использовались в качестве загонов для скота, и изменены с целью удаления культурных следов, либо разобраны на строительные материалы.

Глава азербайджанского представительства при ООН отмечает, что вместо того, чтобы пытаться исказить факты, ввести в заблуждение международное сообщество, превратно истолковать международные документы и разжечь вражду и ненависть, Армения должна прежде всего отказаться от враждебных нарративов, прекратить распространение, продвижение и спонсирование пропаганды ненависти и воздерживаться от таких действий, преследовать в судебном порядке и наказать лиц, виновных в совершении военных преступлений, за которые она несет ответственность, взять на себя обязательства по нормализации межгосударственных отношений на основе международного права, добросовестно выполнять международные обязательства и поддерживать усилия, направленные на строительство, укрепление и поддержание мира и стабильности в регионе.

К письму были также приложены несколько фотографий, иллюстрирующих масштаб и характер фальсификации истории и уничтожения азербайджанского культурного наследия во время армянской оккупации территорий Азербайджана.