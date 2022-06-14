Азербайджан может помочь решить газовый кризис в Европе

В то время, когда конфликт между Россией и Украиной нарушил глобальные цепочки поставок и ослабил мировую экономику, для Азербайджана, являющегося связующим звеном между Европой и Азией, открываются новые возможности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье профессора Школы международных отношений Университета Джорджа Вашингтона Джеймса Дурсо, опубликованной в американском издании OilPrice.

Автор статьи сообщает, что Азербайджан находится на пути к увеличению экспорта газа в 2022 году и в последующие годы через Южный газовый коридор (ЮГК) протяженностью 3500 километров, который проходит через семь стран и снабжает Турцию и Европу. Он также добавил, что в настоящее время Азербайджан поставляет 10 миллиардов кубометров природного газа в Европу и 6 миллиардов кубометров в Турцию через ЮГК.

"Чтобы удовлетворить спрос, Азербайджан также введет в эксплуатацию два новых газовых месторождения и открыт для инвестиций для расширения мощностей ЮГК. Например, путем установки дополнительных компрессорных станций, которые могут удвоить поток газа. Но по словам министра экономики Азербайджана, недостаточный уровень финансирования Европы может снизить способность страны поставлять больше газа", - напоминает издание.

Как отмечает автор статьи, азербайджанский нефтепровод Баку-Тбилиси-Супса на Черном море был временно закрыт (до конца июня), а продукция перенаправляется в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан на средиземноморском побережье Турции. Перенаправление нефти в Джейхан также укрепит позиции Турции, поскольку она также является местом расположения средней ветки ЮГК, Трансанатолийского газопровода.

Джеймс Дурсо рассказывает, что Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как "Средний коридор", идет в обход России и соединяет китайский Сиань со Стамбулом посредством ж/д сообщения через Казахстан, Азербайджан, а также по Каспийскому морю и посредством ж/д сообщения через Грузию в Турцию.

"Маршрут, который еще не полностью оправдал свой потенциал, может, наконец, получить возможность гибкости, поскольку перевозки через Среднюю Азию и Кавказ вырастут в шесть раз в 2022 году по сравнению с прошлым годом. В апреле судоходная компания Maersk объявила об обновлении железнодорожного сообщения "в ответ на постоянно меняющиеся потребности клиентов в цепочке поставок в нынешние чрезвычайные времена" и ввела в эксплуатацию новую услугу с поездом от 13 апреля из Сианя в Германию.

Другими региональными вариантами судоходства являются западное направление из Афганистана в Турцию через Туркменистан, Азербайджан и Грузию посредством "Лазуритового коридора" и из Азербайджана на запад в Турцию через Зангезурский коридор и Армению, хотя продолжающийся спор между Азербайджаном и Арменией может вызвать задержку в реализации этого маршрута", - пишет издание.

OilPrice далее сообщает, что Казахстан объявил о прекращении экспорта природного газа в 2023 году из-за увеличения внутреннего спроса.

"Теперь Баку может предложить помощь в обеспечении энергетических потребностей Европы. Баку должен воспользоваться своим преимуществом", - считает автор статьи.