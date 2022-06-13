Председатель Национального совета Словакии посетил Аллею шехидов в Баку

13 июня делегация во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом посетила Аллею шехидов в Баку.

Как сообщили Trend в Милли Миджлисе (парламент), делегация почтила память героических сынов, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и суверенитет Родины, возложила цветы к их могилам и венок к монументу "Вечный огонь", передает Day.Az.

Гостям, осмотревшим панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки города, была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проведенных в городе работах по благоустройству.

Там же Борис Коллар дал интервью представителям медиа, ответил на их вопросы о визите в Азербайджан.

Делегацию сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Словакия Анар Мамедов и другие официальные лица.