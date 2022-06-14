Транскаспийский газопровод в сочетании с Южным газовым коридором изменит геополитический ландшафт в регионе

На прошлой неделе министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана провели трехстороннее совещание в Анкаре. Энергетика стала главной темой повестки.

Как передает Day.Az, об этом говорится в cтатье руководителя центра международной политики "Heritage Foundation" Люка Коффи, опубликованной в издании Eurasia Review.

Автор статьи отмечает, что события в Украине вынудили Европу в экстренном порядке искать альтернативные источники импорта энергоносителей.

"К счастью, есть немало возможностей, включая Северную Африку, Восточное Средиземноморье и даже экспорт сжиженного природного газа из США и Персидского залива. Однако одной из областей, на которую Европе следует обратить особое внимание, является регион вокруг Каспийского моря. Именно поэтому столь важной была встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана", - подчеркивает Люк Коффи.

Издание сообщает, что доказанные и вероятные запасы природного газа в Каспийском регионе оцениваются в 292 триллиона кубических футов.

"Он также располагает обширной и надежной трубопроводной инфраструктурой, соединяющей прикаспийские страны с рынками Европы. Однако имеется недостающее звено, нарушающее возможности поставок в Европу: это отсутствие трубопровода, который бы соединял Туркменистан на восточном побережье Каспийского моря с Азербайджаном на западе", - уточняет автор статьи.

Как подчеркивает Eurasia Review, Азербайджан и Туркменистан могут воплотить проект Транскаспия в реальность.

"Стоит отметить, что большинство юридических препятствий для строительства трубопровода тоже преодолено. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная всеми пятью прикаспийскими государствами в 2018 году, позволяет прокладывать трубопроводы с согласия только стран, участвующих в проекте...Новая конвенция может дать зеленый свет транскаспийскому трубопроводу, как только заинтересованные стороны, в данном случае Туркменистан и Азербайджан, достигнут соглашения.

Каспийский регион прошел долгий путь, с тех пор как в 1906 году был построен его первый трубопровод. Сегодня же используется их обширная сеть, благодаря которым транспортируются нефть и газ. Транскаспийский газопровод в сочетании с Южным газовым коридором, несомненно, изменит геополитический ландшафт в регионе и за его пределами", - говорится в статье.