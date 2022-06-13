Азербайджан стремится вывести молодежную сеть Движения неприсоединения на глобальный уровень

Азербайджан стремится вывести молодежную сеть Движения неприсоединения на глобальный уровень.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе интерактивной дискуссии с членами молодежной сети Движения неприсоединения в Университете АDА.

"Азербайджан разделяет приоритеты ООН и будет продолжать поддерживать дальнейшее развитие в рамках Движения неприсоединения среди молодежи", - сказал он.

По его словам, молодежь играет ключевую роль в достижении целей глобального развития. Целью молодежной сети Движения неприсоединения является обмен идеями и мнениями для выявления проблем и поиска решений.

"Мы стремимся вывести молодежную сеть Движения неприсоединения на глобальный уровень. Недавно молодежная сеть Движения неприсоединения представила письменное заявление на 49-й сессии ассамблее и скоро представит его на 50-й. Мы приглашаем председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллу Шахида выступить на саммите молодежной сети Движения неприсоединения в Баку в июле", - добавил он.