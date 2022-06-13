ООН открыта к сотрудничеству с молодежью в рамках Движения неприсоединения - председатель Генассамблеи ООН
ООН открыта к сотрудничеству с молодежью в рамках Движения неприсоединения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид в ходе интерактивной дискуссии с членами молодежной сети Движения неприсоединения в Университете АDА.
"ООН всегда открыта к сотрудничеству с молодежью в рамках Движения неприсоединения. Мы готовы выслушать ее предложения и поддержать во всех начинаниях", - сказал Абдулла Шахид.
По его словам, на молодежь ложится особая ответственность в решении глобальных проблем в таких сферах, как климатические изменения, гендерное равенство.
"Учрежденная мной программа "Hope Fellowship" предназначена для поддержки молодых дипломатов и активистов. Очень важно говорить о глобальных проблемах, и голоса молодежи должны быть слышны", - добавил он.
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