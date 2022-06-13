ООН открыта к сотрудничеству с молодежью в рамках Движения неприсоединения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид в ходе интерактивной дискуссии с членами молодежной сети Движения неприсоединения в Университете АDА.

"ООН всегда открыта к сотрудничеству с молодежью в рамках Движения неприсоединения. Мы готовы выслушать ее предложения и поддержать во всех начинаниях", - сказал Абдулла Шахид.

По его словам, на молодежь ложится особая ответственность в решении глобальных проблем в таких сферах, как климатические изменения, гендерное равенство.

"Учрежденная мной программа "Hope Fellowship" предназначена для поддержки молодых дипломатов и активистов. Очень важно говорить о глобальных проблемах, и голоса молодежи должны быть слышны", - добавил он.