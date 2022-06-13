Председатель Генассамблеи ООН встретился в Баку с представителями молодежной сети Движения неприсоединения

13 июня в рамках визита председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллы Шахида в Азербайджан в Университете АDА состоялась встреча с представителями молодежной сети Движения неприсоединения.

Как сообщили Day.Az в МИД, встреча, проведенная при совместной организации Университета АDА и молодежной сети Движения неприсоединения, была посвящена теме роли молодежи в устойчивом развитии в постпандемийный период.

Ректор Университета АDА Хафиз Пашаев в своей речи на мероприятии, к которому присоединились в онлайн-формате также национальные отделения молодежной сети Движения неприсоединения в других странах-членах, поприветствовав Абдуллу Шахида, отметил, что он является третьим председателем ассамблеи, выступившим до сих пор в Университете АDА. Хафиз Пашаев выразил уверенность, что встреча Абдуллы Шахида с молодежью пройдет продуктивно.

Затем замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов рассказал об инициативах Азербайджана, связанных с молодежью, как на национальном уровне, так и в качестве председателя Движения неприсоединения, и подчеркнул, что по инициативе Азербайджана в октябре прошлого года была создана молодежная сеть, а в июле 2022 года в Баку состоится первый саммит молодежи Движения неприсоединения.

Абдулла Шахид, ранее побывавший в Азербайджане в качестве министра иностранных дел своей страны, отметил, что очень рад в очередной раз посетить нашу страну. Подчеркнув исключительную роль молодежи в устойчивом развитии, он отметил важность поддержки молодежи как одного из важных шагов, предпринимаемых для сохранения мира, безопасности, развития и многосторонности на глобальном уровне.

На мероприятии также выступил руководитель Азербайджанского отделения молодежной сети Движения неприсоединения Ордухан Мамедзаде, который рассказал об учреждении и международной деятельности сети.

Мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов.