Жалкая армянская провокация, или чья бы корова мычала?!

Автор: Акпер Гасанов

Это, конечно, верх лицемерия. Совсем недавно, в день визита в Ереван министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в самом центре армянской столицы прошла акция протеста, участники которой озвучивали нецензурную брань в адрес самого Лаврова, а также президента Российской Федерации Владимира Путина. Звучала она громко, четко, внятно.

Соответствующее видео многие армянские СМИ, телеграм-каналы и рядовые пользователи соцсетей горделиво вывешивали для демонстрации своей "смелости". Специально беру это слово в кавычки, ибо априори невозможна реальная смелость в отношении РФ со стороны государства, которое тотально зависит от нее зависит. Максимум, на что периодически решаются в Армении - истеричные выкрики с озвучиванием длинного перечня претензий к России.

Кто организовал ту акцию протеста в Ереване гадать не приходится. Мы все прекрасно помним, что многие представители дествующей армянской власти, включая главу МИД РА Арарата Мирзояна, в свое время участвовали в аналогичных мероприятиях в Ереване. Было это в пору борьбы "николовцев" за власть, когда они оппозиционеров из себя изображали. В России об этих эпизодах из их жизни им не раз напоминали.

Я же напомню о том, как много нецензурного, глупого и смешного было озвучено в Ереване сразу по окончании 44-дневной войны. В частности, российский журналист, блогер Алексей Романов опубликовал в YouTube видеосюжет, снятый им 10 ноября 2020 года в столице Армении на массовой акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна, подписавшего трехстороннее заявление о прекращении военных действий в Карабахе.

В видео Романов показал, как армяне ругают власти России и обвиняют ее в предательстве. Он отметил, что агрессивность армян для него, человека со славянской внешностью, представляет угрозу. Тем не менее, журналист не побоялся задать участникам митинга жесткие и прямые вопросы. В результате чего выяснилось, что армяне искренне считают, что Россия должна была помогать вооружением только Армении.

Иждивенчество? Конечно. А еще - зашкаливающий уровень расизма. К примеру, одна пожилая армянка тогда заявила Романову, что " мусульмане захватили Россию, потому что татарские женщины рожают от русских мужчин". Услышав это, Романов сказал, что отказывается записывать нацистские призывы и высказывания.

При этом, ему тогда пришлось также услышать от одного митинговавшего армянина, что это тот "устроил Владимира Путина работать президентом России". И такая ахинея неслась и продолжает нестись в РА с поразительной регулярностью. В статьях тамошних журналистов, в заявлениях армянских политиков, политологов, общественных деятелей. И вот на фоне всего этого мы слышим поистине лицемерные речи от депутата парламента Армении от фракции "Честь имею" Тиграна Абрамяна.

Он утверждает, что "в Азербайджане генерируется большая порция ненависти к русским". После чего, глупо выдавая истинную цель своей плаксивой кляузы, добавляет: "Понятно, что российская сторона фиксирует все это, однако пока не ясно, когда будут задействованы меры российского противодействия". То есть, Абрамян, сбросил с себя фиговый листок и демонстрирует наготу провокатора во всем ее убожестве.

О том, что в 44-дневной войне за территориальную целостность Азербайджана участвовали многие этнические русские, некоторые из которых пали смертью храбрых за Родину, он не уточняет. Как и о том, что никогда в Баку не проводилось антироссийских акций протеста, в ходе которых бы звучали оскорбления в адрес руководителей РФ.

Что до публикаций в отечественной прессе, то они разные. Есть в Азербайджане СМИ и политики, которые придерживаются пророссийских взглядов. При этом, есть официальная позиция нашей страны, которая состоит в поддержке территориальной целостности Украины. Ровно также и Украина поддерживала и поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Наша страна как раз и уникальна тем, что проводит ювелирную внешнюю политику, никогда не изменяя своим раз и навсегда прочерченным линиям. Чего не скажешь про Армению, у которой всегда и все, кроме нее самой, виноваты. Армяне привыкли поливать грязью Азербайджан, Турцию, Россию, Украину, Израиль, страны Запада, планомерно погружаясь в болото неразрешимых проблем, созданных по причине смехотворной вере в собственную исключительность.