В Кяльбаджаре в результате несчастного случая погиб азербайджанский военнослужащий

Военная прокуратура Азербайджана распространила информацию о смерти солдата в Кяльбаджаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Военную прокуратуру, на основании поступившей в Военную прокуратуру Кяльбаджара информации о гибели 13 июня 2022 года военнослужащего №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана рядового Алиярова Рияда Мамед оглу в результате удара электрическим током на территории Кяльбаджарского района сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела, получены объяснения, назначены соответствующие экспертизы и выполнены другие необходимые действия.

"По данному факту в военной прокуратуре Кяльбаджара продолжается расследование и будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства, в том числе будет дана правовая оценка факту", - говорится в сообщении.