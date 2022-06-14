https://news.day.az/politics/1470568.html Tанковые подразделения Азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы - ВИДЕО
Tанковые подразделения Азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы - ВИДЕО
В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, танковыми подразделениями Азербайджанской армии были выполнены различные упражнения по вождению и огневой подготовке.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Преодолевая естественные и искусственные препятствия на местности, танковые экипажи усовершенствовали свои навыки управления боевыми машинами.
В упражнениях по огневой подготовке были успешно выполнены задачи по уничтожению целей.
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