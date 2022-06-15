В советское время Казимиров тормозил назначения азербайджанцев

Азербайджанофобия в деятельности Казимирова начала проявляться уже давно. Еще работая в МИД СССР, он всячески тормозил назначения азербайджанцев.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

По словам политолога, ему не довелось участвовать в переговорах с этим горе-дипломатом, но заочное знакомство состоялось, когда в начале 80-х работал в МИД Азербайджана. Владимир Казимиров в тот период занимал должность заведующего латиноамериканским отделом МИД СССР.

"Мне было непонятно, как бывший посол в маленьких островных Коста-Рике и Республике Тринидад и Табаго мог возглавить отдел, который курировал столь огромный и важный регион. Откровенное армянофильство в его деятельности тогда не столь ярко ощущалась. Но азербайджанофобия была налицо и просматривалась невооруженным глазом. Он неоднократно тормозил назначение азербайджанских кадров в страны Латинской Америки под самыми разными предлогами. При том, что советских дипломатов армянского происхождения в посольствах СССР на том континенте было более чем достаточно. Армяне вообще почему-то считали себя крупными специалистами по латиноамериканской тематике", - сказал Садыхов.

Затем, отметил наш собеседник, Казимиров работал послом в Анголе и, видимо, партизанская война, которая шла в этой стране, повлияла на экстраполяцию его взглядов на конфликт, вспыхнувший на Южном Кавказе. Похоже, ему стало казаться, что и тут шла партизанская война и никакой оккупации территорий Азербайджана не было. И необходимо просто договориться, оставить все в замороженном состоянии и дождаться лучших времен для Армении. Этот горе-дипломат и так называемый специалист по Латинской Америке и Африке сейчас несет очередную чепуху по поводу соглашения, подписанного в 1994 году, подчеркнул политолог.

"А что можно посоветовать Казимирову? Ну, что ... Ему 93 года, возраст более чем солидный. Сейчас для него наступило самое время заниматься внуками и правнуками и большую часть времени проводить на детских площадках", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева