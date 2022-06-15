15 июня – фундамент нашей независимости

Автор: Асаф Гаджиев,

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества, академик НАНА, член Всемирной Академии наук

Прошло более 30 лет со дня, когда Азербайджан в 1991 году восстановил свою независимость, но до независимости в полном смысле этого слова оставались еще годы. К этой мысли я пришел в 2004 году когда в составе делегации Азербайджана, по приглашению Конгресса США находился в Америке. Во время встречи в Конгрессе США, один из конгрессменов поздравил меня с независимостью. На мой ответ, что мы провозгласили независимоть еще в 1991 году, американский конгрессмен улыбаясь отметил, что это была просто Декларация и ее необходимо было подкрепить экономической основой. Не имея экономической основы страна не может быть независимой. Теперь вы реализовали нефтяной проект Баку - Тбилиси - Джейхан, который сыграет важную роль в развитии и становлении вашей экономики и упрочении независимости и государственности, подчеркнул Конгрессмен. В эти годы первые партии нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан уже доставлялись на мировые рынки и Конгрессмен, по-видимому имел ввиду именно это. Мысль американского конгрессмена заставила меня задуматься над тем, что же определяет независимость страны и каковы ее основы. И здесь как всегда на первый план выходит личность выдающегося государственного деятеля мирового масштаба Гейдара Алиева.

Думаю, что независимость страны опирается на три важных компонента, которые неразрывно связаны между собой. В первую очередь это провозглашение Декларации о независимости, которую принял Азербайджан в 1991 году. Второе, для подкрепления Декларации необходима экономическая основа, то есть фундамент, который в разных странах выглядит по разному. Наконец, третий фактор это то, что страна должна иметь полный суверенитет над своими территориями. Все эти факторы необходимо было реализовать для приобретения полной независимости страны.

Сложность создания основ экономики Азербайджана состояла в том, что обладая богатыми энергетическими ресурсами страна не имела финансов для инвестиций в энергетический сектор и прямого выхода к морю, а следовательно к мировым океанам. Более того, некоторые ведущие страны региона сильно противились тому, чтобы Азербайджан смог выйти на мировые энергетические рынки, а это затрудняло получение кредитов от международных финансовых институтов и отпугивала инвесторов, чтобы развивать энергетический сектор. Другая проблема была в том, что 20% территории страны находилась под оккупацией. Задача была не из легких и только такой искушенный политик как Гейдар Алиев, мог решить такую сложную головоломку.

Вернувшись в 1993 году к власти, Гейдар Алиев уже через год добился того, что был создан консорциум и подписан нефтяной контракт - Контракт Века. Истории известны случаи, когда страна провозглашала независимость и через некоторое время теряла ее. Такая участь постигла Азербайджанскую Демократическую Республику, которая в 1918 году, провозгласив независимость, но не смогла подвести под нее экономическую платформу и через 23 месяца пала. Когда в 1993 году Гейдар Алиев снова пришел к власти в Азербайджане, страна была на гране гражданской войны, не работали фабрики и заводы, 20% территории находились под оккупацией, люди потеряли веру и надежду на будущее. Многие политические деятели говорили, что Азербайджан находится в таком тяжелом положении, что даже такой искушенный политик, как Гейдар Алиев вряд ли что-то сумеет изменить. Но он сотворил чудо, так как масштабы его деятельности поражали всех и мыслил он такими категориями, которые были недоступны другим. Даже сегодня, глядя на развивающийся большими темпами Азербайджан, невооруженным взглядом видны грандиозные творения его деятельности. Это крупные заводы и фабрики, монументальные здания, сооруженные под его началом, и красоту всей архитектуры города Баку, венцом, является здание Центра Гейдара Алиева, построенное по инициативе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Гейдар Алиев никогда не обучался политике, но это был "Политический Лев", который достиг самых больших политических высот, начиная от руководителя республики до члена Политбюро. Он не имел экономического образования, но экономические модели предложенные им и используемые под его руководством были самыми эффективными. Это был государственный муж, который знал что как и когда необходимо сделать. Вся его деятелность показывает, что где бы он не работал, всегда возвышался до самых вершин. Это было и в органах безопасности, когда он дослужился до генерала и стал руководителем комитета государственной безопасности Азербайджана, стал лидером Советского Азербайджана и избрался членом Политбюро. Самое интересное, что когда его вывели из Политбюро, то несмотря на преследования со стороны советского руководства, он не сломался и вернулся в родной Нахичевань, где занял самую высокую должность, а позже возглавил независимый Азербайджан. Надо было обладать неимоверной силой воли, смелостью, строгим характером и последовательностью действий, чтобы совершить такое чудо. Великий Уинстон Черчилль говорил, что мы будем сражаться до конца и всегда побеждать. Создается впечатление, что эти слова как будто были направлены именно в адрес личности Гейдара Алиева, который не страшась трудностей боролся и всегда побеждал. Он приходил к власти в Азербайджане два раза и оба раза выводил страну из развалин на самые ведущие позиции. Гейдар Алиев заложил основы военной мощи современного Азербайджана. В свою очередь Президент Ильхам Алиев, как современно мыслящий человек и дальновидный политик, привнес в нашу военную мощь самые современные военные и информационные технологии и сегодня Азербайджан является как экономически так и военном смысле мощной страной региона. Это позволило реализовать третий фактор, важный для приобретения независимости - контроль и суверенитет над территориями.

Правление Гейдара Алиева в период Советского Азербайджана способствовало развитию духовной жизни страны, результатом чего явилось создание крупных произведений, как в искусстве так и в науке. Благодаря его политике большое количествъо азербайджанских деятелей науки и культуры были удостоены самых высоких наград. Это была личность, которая удостаивала вниманием и учитывала самые маленькие детали. Он обладал феномальной памятью. Рассказывают, что в 1992 году когда он вернулся в Нахичевань к нему в кабинет как то зашел человек, который спросил помнит ли он его. Посмотрев на него и немного подумав, Гейдар Алиев сказал - "по-моему Вы после войны работали на вокзале в Нахичевани, в аптеке". Его мозг как компьютер, хранил информацию в соответствующих ячейках и в нужное время выдавал необходимое из нужной ячейки. Истории известны выдающиеся личности, обладающие незаурядными способностями. Академический мир склонен считать, что гениальный Альберт Эйнштейн обладал незаурядными качествами анализировать большие массивы информации. По признанию самого Эйнштейна его мозг представлял всю физику как единое целое, где каждый результат имел свою ячейку и при надобности выдавал из соответствующей ячейки нужную информацию. Если гениальными называют людей, которые максимально и эффективно способны использовать все представленные возможности и в нужное время выдавать необходимую информацию, хранящуюся в уме, то Гейдар Алиев был неоспоримым Гением.

То что происходило в Азербайджане накануне прихода Гейдара Алиева к власти вело страну к катастрофе, к гражданской войне и независимость была под угрозой. Стране нужен был лидер, опытный политик и государственный деятель, крайне смелый, который несмотря на трудности, рискуя жизнью, поведет народ за собой. Им оказался Гейдар Алиев. Истории известны лидеры, которые в трудный час для своего народа приходили к власти и спасали страну от распада. Когда Франклин Рузвельт пришел к власти в США, страна переживала период великой депрессии. Не работали фабрики и заводы, процветал криминал, была потеряна вера в будущее. Ф.Рузвельт принес веру американцам в будущее и защитил от страха. Когда Генерал Де Голль стал во главе Франции, он вернул французам потерянную гордость и повел народ за собой. Гейдар Алиев придя к власти в Азербайджане в 1993 году убедил нас в том, что только мы сами сможем определить наше будущее и построить нужное нам государство. Однако, экономическая независимость, автором которой был безусловно Гейдар Алиев, еще не определяла полную независимость. Азербайджанские территории оставались под оккупацией. Хотя и принимались различные резолюции даже на уровне ООН, реально нас в мире поддерживало мало государств. К сожалению, Гейдар Алиев не успел реализовать мечту Азербайджанского народа - освободить оккупированные территории, ведь 20% нашей територии еще оставались под армянской оккупацией. Уход из жизни не позволил ему сделать это. До освобождения наших территорий оставались долгие годы. Для этого необходимо было укрепить экономику, прорвать информационную блокаду, чтобы мир убедился в правоте Азербайджана и сделать страну ведущей в регионе. Это сделал продолжатель его дела Президент Ильхам Алиев. Он принес новое дыхание в ценности, заложенные Гейдаром Алиевым. Была продолжена экономическая политика, заложенная Гейдаром Алиевым в результате которой были реализованы такие, имеющие мировое значение важные проекты, как ТАНАП и ТАП. Под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, его многовекторная, тонкая, глубоко продуманная политика завершилась 44 дневной Победоносной войной, в результате которой Азербайджан практически восстановил свою территориальную целостность. Ход военных действий, который продемонстрировал Азербайджан в ходе 44 дневной войны вошел в анналы современных военных действий ХХI века. На это ушли годы созидания и терпения. Это была победа глубокого интеллекта, продуманной тактики, а самое главное политики, рассчитаной на долгие годы, которая присуща крупным государственным деятелям. Сегодня предстоит большая работа по становлению нашего государства в ряд ведущих развитых стран мира. Здесь на первый план выходит восстановление и развитие наших духовных ценностей, которые успешно реализуются под руководством Фонда Гейдара Алиева и его Президента, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Мероприятия, проводимые под ее руководством не только в Карабаха, но и по всей стране демонстрируют ее глубокий интеллект и высокую культуру, тонкое понимание восточных ценностей. Демонстрация азербайджанских культурных ценностей на мировом уровне это результат ее нескончаемого труда и патриотизма.

Пройдут годы, десятилетия, но азербайджанский народ всегда будет помнить 15 июня, день когда великий лидер Гейдар Алиев вернулся в Азербайджан и заложил основу нашей экономической независимости, что предопределило будущее страны. Он принес с собой веру в нашу силу и возможности, продемонстрировал миру глубокие азербайджанские ценности, как миролюбивость, справедливость и конструктивность. Трудно описать личность Гейдара Алиева, как трудно описать его славу или передать ее знаками. Гейдару Алиеву вернулась слава, которую хотели замарать некоторые политики конца 80-х годов ХХ столетия. Но он был больше своей славы. Это была знаковая фигура, которая не вмещалась и в знаки. Здесь вспоминаются слова великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, которые можно напрямую отнести к личности Гейдара Алиева.

"Узнай меня по этим знакам, но я и в знаки не вмещусь

Я больше чем моя же слава, Но я и в славу не вмещусь"