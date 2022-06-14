Шушинская Декларация - гарантия мирного, процветающего будущего для всего Южного Кавказа

Автор: Акпер Гасанов

Безусловно, есть серьезный символизм в том, что 15 июня в Азербайджане отмечают сразу две исторические даты. Ровно 29 лет тому назад, 15 июня 1993 года, Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Соответственно, 15 июня отмечается, как День Национального Спасения. Название выбрано совершенно справедливо.

Ведь, именно благодаря тому, что случилось в 1993 году, стало возможно строительство нового Азербайджана- сильного государства, способного не только ставить перед собой самые амбициозные цели, но и и достигать их. Ровно 29 лет спустя, в освобожденной Шуше произошло еще одно событие, определившее развитие не только Азербайджана, но и всего нашего региона.

Колыбель азербайджанской культуры, освобожденная в результате блестящей победы нашей армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева , стала местом подписания Декларации о союзнических отношениях между двумя братскими странами - Азербайджаном и Турцией. Таким образом, на многие десятилетия а может и столетия вперед, была определена дорожная карта двусторонних отношений.

В тексте Шушинской Декларации приведены слова основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "Радость Азербайджана - это наша радость, печаль Азербайджана - наша печаль" и "Один народ, два государства" .И это - отражение очевидной, беспорной истины, которая нашла свое отражение в официальном документе, значимость которого невозможно переоценить.

Азербайджанская Республика и Турецкая Республика, руководствуясь принципами независимости, суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ, невмешательства во внутренние дела государств, определяют политические и правовые механизмы установления союзнических отношений.

Ведь, в Декларации нашли отражение такие важные вопросы, как политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, Южный газовый коридор, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, военное сотрудничество и взаимная военная помощь, Зангезурский коридор, сотрудничество в рамках шестисторонней платформы (Азербайджан, Армения, Россия, Турция, Иран, Грузия), турецкое консульство в Шуше.

По сути, не осталось вопросов, которые бы не затрагивала собой Шушинская Декларация. При этом, данный документ стал гарантией безопасности и мира в регионе, а также четким предостережением всем силам, которые помышляют о превращении Южного Кавказа в зону очередного управляемого хаоса. Этому не бывать. Потому, что два сильнейших государства региона выступают с единых позиций, противостоя всем этим планам.

При этом, в Шушинской Декларации четко прописано, что развивающееся между двумя странами военно-политическое сотрудничество, отвечающее их национальным интересам, не направлено против третьих стран. Это ответ всем тем политическим спекулянтам и интриганам, которые пытаются извратить суть этого исторического документа, которые настроены не на мир в нашем регионе, а на вражду.

Их усилия тщетны. Азербайджан и Турция, благодаря подписанию Шушинской Декларации, определяют мирное будущее наших стран.Как видим, перед нами не просто юридический документ, дающий четкое определению характеру отношений между двумя братскими государствами, но и своеобразный план действий для процветания не только Южного Кавказа, но и Евразии.

Совершенно очевидно, что два года назад, в освобожденной Шуше, открылась блестящая возможность для эффективного использования ресурсов региона, его логистического и коммуникационного потенциала. Произошло это благодаря политическому гению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который создал самую боеспособную армию в регионе и проводит, который превратил нашу страну в экономического гиганта Южного Кавказа, который вывел отношения с братской Турцией на принципиально новый уровень сотрудничества.

Совершенно очевидно, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как глобально и на многие годы вперед мыслящий политический деятель , сделал все для того, чтобы с момента подписания Шушинской Декларации росла глобальная роль наших стран в обеспечении энергетической безопасности, что послужит прочным фундаментом для устойчивого сотрудничества и благополучия народов в Евразии.