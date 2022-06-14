Армении не светит "Север-Юг" без разрешения Азербайджана

Автор: Ибрагим Алиев

Заблокированная по своей же вине от всех региональных проектов Армения в последнее время пытается найти варианты выхода из тупиковой ситуации, в которой находится ее мертвая экономика. Выход у Еревана, конечно же, есть - это подписание мирного договора с Азербайджаном. После того, как был завершен 30-летний конфликт в Карабахе, Баку не раз давал Армении шанс осмыслить свое поведение и подключиться к положительным процессам на Южном Кавказе. Однако, упрямые армянские власти, как обычно, решили пойти по своему, обходному пути - попытаться что-нибудь сделать вместе с Индией, несмотря на то, что путь этот ведет в никуда.

Первые попытки наладить армяно-индийские отношения появились в конце октября 2021 года, когда глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар впервые за всю историю существования современной Армении внезапно посетил ее. Затем глава МИД РА Арарат Мирзоян в апреле этого года направился в порт Мумбаи, где вешал лапшу на уши индийским властям, а позже, в мае, дал интервью индийскому изданию. В нем Арарат коснулся так называемых "перспектив сотрудничества" в рамках Север-Юг - порт Чабахар, а также о коридоре Персидский залив - Чёрное море.

"Мы активно обсуждаем ряд коммуникационных проектов. В связи с этим мы заинтересованы в развитии нашего диалога и сотрудничества в рамках проекта Международного транспортного коридора Север-Юг - порт Чабахар, также и Международного транспортного коридора Персидский залив - Черное море. Мы находимся в контакте и с другими партнерами. Потенциальную роль Индии в этом коридоре Армения считает весьма значительной и перспективной. В этой связи мы приветствуем активное участие индийских компаний в инфраструктурных проектах Армении", - рассказывал Мирзоян.

Интересно, ссылаясь на какие факторы Ереван решил, что у страны имеется достаточный потенциал и возможности для этого? Средств на это у Армении нет, да и эта дорога мало кому нужна, если рядом уже есть и строится железная дорога Зангезурского коридора, которая позволит быстрее и дешевле доставлять контейнеры с грузом прямо на Север Европы, не тратя время и средства на двойную перевалку в портах.

Конечно же, армянская пропаганда пиарила все это в виде "новых возможностей", якобы не только Армения заинтересована в обсуждениях проектов, но и Индия, особенно, в вопросе строительства международного транспортного коридора Север-Юг. Тема потом затухла так же быстро, как и была искусственно поднята.

На днях армянские СМИ вновь решили вернуть в повестку т.н. "развивающиеся" армяно-индийские отношения и рассказали о том, как между Арменией и Индией планируется подписать соглашение о взаимопомощи в таможенной сфере. Соответствующий проект соглашения 26 мая одобрен на заседании Правительства Армении. Мол, все хорошо. Но так ли это на самом деле?

Что бы там ни плел Мирзоян, факт того, насколько глубоко экономическое падение Армении - не требует доказательств. Нищета, огромный госдолг, безработица и, как следствие, массовая эмиграция из страны - это то, чем характеризуется современная Армения. Жизнь в стране изо дня в день становится все хуже, долги растут. В частности, в конце мая этого года стало известно, что государственный долг Армении за 4 года вырос на 2,58 млрд. долларов или на 37,6%. В апреле этот показатель увеличился на 91,3 млн. долларов, составив 9,45 млрд. долларов. Только в 2021 году госдолг увеличился на 1,25 млрд. долларов, а за 4 месяца этого года на 222 млн. долларов. Судя по цифрам, экономическая ситуация в Армении продолжит оставаться очень напряженной и имеются все предпосылки для её дальнейшего ухудшения. Экономическая, инвестиционная непривлекательности Армении сделали ее государством-банкротом. Поэтому говорить о каком-то финансовом потенциале соседей и перспективности предлагаемых Ереваном экономических проектов нельзя. Международные инвесторы это все прекрасно видят, знают и понимают.

Единственная реальная возможность для Армении стать частью масштабного проекта Север-Юг опять стоит в плоскости отношений с Азербайджаном. Дорога Араздеен - Джульфа - Ордубад - Мегри, то есть соединяющая Иран и Армению через территорию Азербайджана - самый реалистичный и оптимальный вариант.

Одним словом, Ереван предпринимает попытки протянуть через территорию своей страны маршруты, которые неосуществимы, учитывая неутешительное состояние транспортно-коммуникационной инфраструктуры страны и её заблокированности. К тому же, у Армении отсутствует выход к морю, что обеспечивает дороговизну транспортных перевозок, задержку грузов на границе и множество процедур таможенного контроля и взяточничества. К слову, по исследованиям специалистов Всемирного Банка, усовершенствование инфраструктуры в странах, где выход к морю отсутствует, не решает проблему медленного экономического развития.

Что такое Север-Юг по-армянски?

Армянский участок коридора МТК Север-Юг представляет собой дорогу, соединяющую север и юг страны, протяженностью в 556 км. Она должна была быть завершена в 2019 году, но большая часть дороги еще не отстроена. После революции 2018 года в рамках данной программы были выявлены случаи хищения миллиардов драмов, было возбуждено уголовное дело, которое до сих пор "рассматривается". Искать виновных, кажется, будут еще долго...

Армения затеяла всю эту неразбериху с дорогами просто потому, что не хочет пользоваться теми дорогами, которые проходят через азербайджанские территории. Мы много писали о том, как грузовики часами стоят и не могут проехать по альтернативной и разрушающейся дороге Татев-Агван вместо того, чтобы спокойно проехать по трассе Герус-Гафан. Все помнят, как упрямство Еревана сказалось не только на гражданах Армении, но и на иранских грузовиках.

Дорога Татев-Агван - не альтернативна для осуществления тех больших планов, на которые нацелился Иран: она горная и извилистая, абсолютно непроходимая для грузовиков с прицепами. В связи с этим армянские власти вынуждены были приступить к строительству новой дороги Сисиан-Каджаран, которая, по заверению Еревана, могла бы стать частью проекта Север-Юг. Отметим, что армянский участок МТК, который строится уже много лет, должен был быть сдан в эксплуатацию в 2019 году. Однако, как заявил 1 июня во время заседания в армянском парламенте министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян трасса была построена только на 5-6%.

После этого, буквально на следующий день, Ереван объявил о том, что правительство Армении приняло решение направить 3 млрд. драмов на погашение долгов и обязательств подрядчика 3-го транша программы строительства дороги Север-Юг. Этот участок дороги должен был быть профинансирован Европейским инвестиционным банком, откуда, однако, не было перечислений.

Согласно положениям договора, подрядчик представил промежуточные исполнительные акты, по которым должны быть произведены соответствующие выплаты. Однако никаких платежей за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 г. не было осуществлено, в связи с отсутствием финансирования. При этом, согласно пункту 14.8 договора, в случае просрочки платежей устанавливается пени в размере 3% годовых, размер которой увеличивается день ото дня.

В рамках соглашений представлены и заявки на финансирование пополнения кредитных и грантовых счетов, которые в установленном порядке направлены в ЕИБ еще 16 августа 2021 года, но до настоящего времени банк не пополнил счета.

Для обеспечения бесперебойного хода программы Еревану необходимо погасить существующие обязательства и начать строительные работы. В связи с этим и возникла необходимость осуществить перераспределения в государственном бюджете 2022 года, и из свободных бюджетных средств направить 3 млрд. драмов на софинансирование программы, до того, как кредитные средства станут доступными.

Как видим, правительство Армении абсолютно не умеет правильно управлять государственным бюджетом - дело обыкновенное и общеизвестное. Как "бывшие", так и "нынешние" за все годы существования этой искусственно созданной страны так и не смогли научиться тратить деньги правильно.

МТК Север-Юг уже имеет как автомобильный, так и железнодорожный сегменты, которые соединяют Иран с Россией через Азербайджан и другие страны. Есть и судоходный маршрут с использованием кораблей типа "река-море" по Каспию и далее по Волге.

Более того, между Ираном и Арменией не существует железнодорожного сообщения, столь важного для масштабов тех проектов, на которые положили глаз армянские власти. Обе стороны на протяжении последнего десятилетия постоянно говорят о строительстве железнодорожного сообщения, но никто из них не готов вложить 2-5 миллиардов в его реализацию, так как в Армении отсутствуют финансовые ресурсы и потенциал, и не в интересах Ирана в этих условиях вкладывать в страну инвестиции подобных масштабов. В итоге, проект, несомненно, желанный для Армении, но не рентабельный для Ирана. Так что, маршрут Север-Юг через Иран, в особенности его железнодорожное воплощение - это невыполнимые мечты армян.

Короче говоря, безрассудство армянских властей продолжает поражать. Армения пытается играть роль привлекательной страны для иностранных инвестиций, транспортного хаба и т.д, занимаясь имитацией бурной деятельности. На самом же деле единственная реальная возможность для Армении стать частью масштабного проекта Север-Юг зависит исключительно от отношений с Азербайджаном. То есть все опять возвращается к вопросу Зангезурского коридора и открытия транспортных коммуникаций между двумя странами. Дорога Араздейен - Джульфа - Ордубад - Мегри, соединяющая Иран и Армению через территорию Азербайджана - самый реалистичный и оптимальный вариант.

Стоит еще вспомнить и о том, как Азербайджан, которому надоели капризы армянских партнеров по переговорам, подписал с Ираном Меморандум о возможном строительстве транзитных транспортных коммуникаций в Нахчыван через иранскую территорию. В Армении слишком долго тянули резину и в результате, не подозревая об этом, сами подтолкнули Азербайджан и Иран к этому шагу, так как в условиях новых геополитических реалий были необходимы шаги по созданию новых транспортных коридоров, в которых нуждается регион, особенно в свете последних событий в Украине, которые уже привели к блокированию традиционных сухопутных и морских коммуникаций между Европой и Азией.

Одновременно иранская сторона намеревается в ближайшее время возобновить строительство железной дороги Решт-Астара (Иран) протяженностью почти 180 километров, которая, соединившись с Азербайджанской Железной Дорогой в Астаре (Азербайджан) окончательно положит конец армянским мечтам.

Армения всегда пыталась не допустить создания устойчивых сухопутных транспортных коммуникаций, предлагая свою территорию в качестве альтернативы, в особенности продвигая утопическую идею железнодорожной и автомобильной магистралей по маршруту Юг-Север из портов Персидского Залива в грузинские порты Чёрного моря. Но так как предлагаемый Арменией маршрут требует значительных средств, которых у Еревана, конечно же, нет и не будет, и должен проходить по территории со сложным горным рельефом, да к тому же будет зависеть от часто меняющихся погодных условий, то его осуществление всегда выглядело нереальным.

Ухудшение погодных условий в регионе в очередной раз показало, что закрытие КПП на границах Армении с Ираном и Грузией сразу же приводит к транспортному коллапсу и полной блокаде страны. Сложный рельеф армянской территории не позволяет организовать устойчивое автомобильное и железнодорожное сообщение с соседними странами, как и внутри страны. Кроме того, повышение мировых цен на топливо уже привело к подорожанию грузовых и пассажирских перевозок в стране.

Предложения Азербайджана могли бы стать спасением для армянской экономики, которая уже задыхается от непомерных цен на топливо. Однако руководство Армении не способно принять правильное решение и продолжает находиться в плену своих ложных идей.

Как скоро это поймут в Ереване? Когда в Ереване начнут принимать решения в соответствии со своими возможностями и озвучат объективную реальность? Для того, чтобы Армения вышла из транспортной изоляции, в которую сама себя и загнала, оккупировав территории Азербайджана, ей необходимо забыть о всех своих фантастических мечтаниях и упрямстве.

Ведь путь спасения есть и давно известен - это реальные шаги по открытию транспортных коридоров, отказ от территориальных притязаний и налаживание экономического сотрудничества с Азербайджаном. Чем раньше в Армении придут к пониманию этого, тем больше шансов на скорейшее экономическое развитие. В противном случае Армения так и останется в тупике, только наблюдая за экономической активностью других стран региона, ибо все ее дороги ведут в никуда.