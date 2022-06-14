Будут избраны новые главы рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса

Будут избраны новые руководители рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании Милли Меджлиса 17 мая.

Так, в повестку дня заседания включен проект постановления Милли Меджлиса о внесении изменений в постановление Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".