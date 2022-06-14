https://news.day.az/politics/1470701.html Будут избраны новые главы рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса
Будут избраны новые главы рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса
Будут избраны новые руководители рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании Милли Меджлиса 17 мая.
Так, в повестку дня заседания включен проект постановления Милли Меджлиса о внесении изменений в постановление Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".
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