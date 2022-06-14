https://news.day.az/politics/1470786.html Посол Турции поделился фото с Бинали Йылдырымом из города Шуша - ФОТО
Посол Турции поделился фото с Бинали Йылдырымом из города Шуша - ФОТО
Бывший премьер-министр Турции, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым посетил Шушу.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщил на своей странице в Twitter посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
Отметим, что завтра Бинали Йылдырым и Джахит Багчи примут участие в мероприятии в культурной столице Азербайджана - городе Шуша, посвященном первой годовщине подписания Шушинской декларации.
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